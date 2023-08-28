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Кому теперь дадут кредиты: Минсельхоз РК разработал новые правила для АПК

кредиты, агропромышленность, минсельхоз, проект Фото: Freepik
Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект правил кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым правилам Минсельхоза РК, планируется выдача кредитов через поверенного (агента) под 2,5% до 10 лет с максимальной суммой до 5 млрд тенге. Льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев.

Как отмечается в сообщении ведомства, кредиты будут предоставляться претендентам для создания новых или расширения действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов), птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год), овощехранилищ (от 1000 тонн), а также проектов в сфере орошаемого земледелия (картофель, овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение).

На реализацию программы в 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге, которые будут направлены на финансирование строительства 65 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить производство молока на 371,7 тыс. тонн в год.

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