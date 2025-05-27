В регионе продолжается масштабное возвращение сельхозугодий государству

С начала 2025 года в Алматинской области в государственную собственность возвращено 42,8 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

На основании судебных решений через расторжение договоров аренды было возвращено 5,5 тысячи гектаров земель. Еще 37,3 тысячи гектаров землепользователи добровольно передали в государственную собственность на основе взаимного соглашения сторон.

Работа проводится в рамках повышения эффективности использования земельных ресурсов и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. Особо отмечены мероприятия, реализованные в Балхашском (26,2 тыс. га), Жамбылском (3,2 тыс. га) и Райымбекском (3,4 тыс. га) районах. Местные исполнительные органы этих районов активно занимаются выявлением и возвратом неиспользуемых участков.

Как отметили в управлении земельных отношений Алматинской области: Это конкретный шаг в сторону развития аграрного сектора. Вовлечение неиспользуемых земель в сельхозоборот позволит укрепить продовольственную безопасность региона и реализовать новые инвестиционные проекты.

Работа по возврату неиспользуемых земель будет продолжена. Эффективное управление земельным фондом — одно из ключевых условий для раскрытия аграрного потенциала и обеспечения устойчивого социально-экономического роста сельских территорий.