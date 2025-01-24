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События

В Жетысуской области власти изъяли земли на сумму 111 млн тенге

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 01:23 Фото: freepik
В Жетысуской области прокуратура выявила и вернула в государственную собственность 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель, оцененных в 111 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 января в прокуратуре, землепользователи Каратальского района в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению 38 земельных участков.

"По акту надзора прокуратуры государству возвращены земли общей площадью 26 тыс. га, кадастровой стоимостью 111 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участок земли в Алматы передадут США для строительства консульства. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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