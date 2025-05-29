От канатной дороги до солнечных панелей: Алматинская область усиливает партнерство с Китаем

Алматинская область укрепляет стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. В период с 21 по 26 мая 2025 года делегация региона во главе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым посетила города Пекин, Шанхай, Ханчжоу и Цзинань.

Программа визита включала участие в международной выставке, проведение бизнес-форума, организацию культурных мероприятий, а также ряд двусторонних встреч с представителями государственных органов и деловых кругов Китая.

В рамках международной выставки в Пекине 12 компаний из Алматинской области представили более 150 наименований продукции, включая продукты питания, биологически активные добавки и напитки. Казахстанская продукция вызвала интерес со стороны китайских дистрибьюторов благодаря высокому качеству и натуральному составу. Выставка стала эффективной площадкой для установления прямых экспортных связей и продвижения брендов региона на рынок Поднебесной.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

В Пекине прошел международный культурный вечер, посвященный 100-летнему юбилею народного артиста Казахстана, выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. В рамках мероприятия выступили ансамбли народной музыки "Сазген", "Кулансаз", известные исполнители и творческие коллективы Алматинской области. Творчество композитора было представлено как достояние казахстанской культуры на мировой сцене.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Особый упор в рамках визита был сделан на укрепление инвестиционного и производственного сотрудничества. Аким области провел ряд переговоров с представителями китайского бизнеса и государственной власти, включая встречу с вице-президентом Пекинского муниципального комитета НПКСК Ван Хонгом. Обсуждались перспективы реализации совместных проектов в АПК, логистике, зеленой энергетике и сфере высоких технологий. Особое внимание было уделено роли Алматинской области в рамках инициативы "Один пояс – один путь" как важного транзитного и производственного узла.

22 мая 2025 года аким Алматинской области Марат Султангазиев провел официальную встречу с мэром города Шанхай Гун Чжэнем. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в контексте предстоящего 33-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Аким подчеркнул стратегическую роль Алматинской области в развитии казахстанско-китайского партнерства и выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества с Шанхаем как с образцом устойчивого развития и цифровой трансформации.

Одной из ключевых встреч стала беседа с руководством логистического гиганта YTO Express, в ходе которой обсуждалось развитие транспортных маршрутов через территорию области. Кроме того, делегация посетила производственные мощности компании Astronergy – одного из мировых лидеров в солнечной энергетике. Стороны обсудили возможность локализации производства в Казахстане и реализацию совместных проектов в сфере ВИЭ.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

По итогам переговоров были подписаны меморандумы с рядом китайских компаний, включая Zhuhai Shixi Technology, Wanjia Hotel Group, AT Partner, Jinxiang Investment Group и другие.

Среди достигнутых договоренностей – реализация проекта строительства канатной дороги на озере Кольсай, а также развитие совместных инициатив в сферах туризма, пищевой промышленности, возобновляемых источников энергии и информационных технологий.

23 мая в городе Цзинань состоялся крупный бизнес-форум, собравший свыше 300 участников и 124 компании, представляющие различные отрасли экономики. В центре обсуждений находились вопросы экспортно-импортного взаимодействия, развития технологий, производства строительных материалов, транспортной инфраструктуры и энергетики. В мероприятии приняли участие более десяти корпораций с годовым оборотом свыше 1 млрд юаней. Форум стал значимой платформой для расширения делового сотрудничества между предпринимательскими кругами Казахстана и Китая.

Завершением визита стала встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном, где были затронуты вопросы расширения двустороннего сотрудничества. В настоящее время в Алматинской области действует 143 предприятия с участием китайского капитала. Товарооборот с Китаем в 2023 году составил 1,082 млрд долларов, в 2024-м – 1,023 млрд долларов. Провинция Шаньдун рассматривается как один из ключевых партнеров региона в реализации совместных проектов в области торговли, инвестиций и культуры.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

По итогам визита аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что взаимодействие с Китаем выходит на качественно новый уровень:

"Алматинская область готова к углубленному сотрудничеству по всем ключевым направлениям – от зеленой энергетики и туризма до логистики и агропромышленного комплекса. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности подтверждают высокий уровень доверия со стороны китайских партнеров. Мы открыты для совместной работы и нацелены на результат".