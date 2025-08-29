Алматинская область подписала семь меморандумов с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь"

В Алматинской области состоялся официальный визит делегации из провинции Цинхай Китайской Народной Республики. В рамках визита прошла встреча акима Алматинской области Марата Султангазиева с первым секретарем КПК провинции Цинхай У Сяоцзюнем, сообщает Zakon.kz.

Обе стороны подтвердили приверженность целям инициативы "Один пояс – один путь" и выразили готовность развивать трансграничную торговлю, зеленую энергетику и научные исследования. В регионе уже работают 143 предприятия с китайским капиталом, а товарооборот стабильно превышает 1 млрд долларов в год.

Программа визита включала двусторонние переговоры между представителями делегации Цинхая и руководителями семи профильных управлений Алматинской области. Основное внимание было уделено практическим механизмам сотрудничества и запуску совместных проектов.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия и подписали семь меморандумов, охватывающих сферы экономики, энергетики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и чрезвычайных ситуаций.





"Алматинская область обладает огромным потенциалом для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Нас особенно впечатляют успехи региона в развитии агропромышленного комплекса и инфраструктуры. Мы рассматриваем Казахстан как надежного партнера и уверены, что совместные проекты будут способствовать процветанию наших регионов", – отметил первый секретарь КПК провинции Цинхай У Сяоцзюнь.

Во время презентации делегации Цинхая были представлены экономические и культурные особенности региона.

Заместитель директора департамента торговли Ян Сяомин подчеркнул потенциал Цинхая в развитии партнерских связей с Казахстаном. Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй отметила важность укрепления межрегионального взаимодействия.

"Дух дружбы и сотрудничества связывает Казахстан и Китай. Даже за тысячи километров мы остаемся соседями. Консульство всегда будет активно поддерживать совместные инициативы", – заявила она.

Ключевым итогом визита стало подписание семи меморандумов сроком на пять лет с возможностью продления. Документы охватывают широкий спектр тем – от совместных экономических инициатив до обмена опытом в сфере ликвидации ЧС и взаимодействия в образовании и здравоохранении. Отдельное внимание стороны уделили образовательному сотрудничеству. В частности, обсуждалась программа "1+4", предусматривающая полные стипендии для студентов из Казахстана. Уже 37 студентов из Алматинской области обучаются за счет принимающей стороны.

В рамках визита было подтверждено, что сотрудничество между регионами будет носить комплексный и долгосрочный характер.

По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, главная задача теперь – реализовать достигнутые договоренности на практике: "Сегодня мы заложили основу для конкретных шагов. Эти соглашения должны превратиться в реальные механизмы развития".