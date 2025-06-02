В Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств

Сегодня состоялась церемония закладки фундамента завода, который будет выпускать высокотехнологичную продукцию. В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали и иностранные инвесторы.

Проект реализует казахстанско-китайская совместная компания ТОО "SUTO KAZAKHSTAN" на территории индустриальной зоны "Өндіріс" в Семее. На новом предприятии будут производить чипы, оптоэлектронные модули, интеллектуальные хост-контроллеры, блоки питания, энергосберегающие лампы и электронные дисплеи.

Недавно делегация области во главе с акимом посетила город Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и приняла участие в международной субрегиональной конференции "Большой Алтай". В рамках этого масштабного мероприятия было подписано 15 меморандумов между областью Абай и китайскими инвесторами на общую сумму 1,5 миллиарда долларов США. Закладка фундамента нового производства стала конкретным результатом этой поездки.

Фото: акимат области Абай

Выступая на церемонии закладки, глава региона подчеркнул, что проект даст мощный импульс для диверсификации экономики региона, создания новых рабочих мест и развития высокотехнологичных отраслей.

"Сегодня особенный день для нашей области. Мы закладываем фундамент высокотехнологичного завода в Семее. Это будет предприятие по производству чипов (диодов) для современных электронных устройств и систем освещения. Такое производство в нашей стране запускается впервые. На этапе строительства будут трудоустроены 140 человек, а после запуска завода создадут свыше 500 постоянных рабочих мест. К строительству привлекут местных жителей, то есть семейчан. Когда проект полностью реализуется, зарплаты сотрудников составят от 250 до 500 тысяч тенге. Это отличная возможность для улучшения благосостояния населения и создания новых рабочих мест. Акимат окажет всестороннюю поддержку", – сказал глава области.

Фото: акимат области Абай

Особо стоит отметить, что предприятие намерено привлекать студентов Высшего колледжа IT и новых технологий в Семее для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством на постоянной основе. Учебное заведение и компания уже заключили меморандум о сотрудничестве.

Стоимость проекта составляет 50 миллионов долларов США. Он будет реализован в три этапа в период с 2025 по 2028 годы. В дальнейшем продукция завода будет поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться в страны СНГ и Европы.

Фото: акимат области Абай

"Теперь рядом с городом Семей появится современное предприятие по производству микросхем и чипов с маркировкой "Сделано в Казахстане". Нам выделено 20 гектаров земли. На первом этапе мы построим основное здание и цеха для оборудования. Согласно нашим планам, если завершить строительство первого корпуса за 90 дней, то сразу начнем выпуск первой продукции. Главная цель — производство чипов. Такие чипы ранее в Казахстане не производились, только собирались", – рассказал учредитель ТОО "Suto Kazakhstan" Ернур Болатулы.