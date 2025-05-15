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Экономика и бизнес

В области Абай началось строительство промышленного комплекса по глубокой переработке мясной продукции

В области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 15:39 Фото: акимат области Абай
В селе Чекоман района Жаңасемей началось строительство промышленного комплекса по глубокой переработке мяса и мясной продукции. В церемонии закладки фундамента приняли участие аким области Берик Уали, а также учредители ТОО "Eurasia Agro Semey" – братья Сайлау и Ерлан Мукашевы.

Промышленный комплекс по глубокой переработке мяса сможет перерабатывать до 35 тонн мясной продукции за одну смену. Здесь будут перерабатываться говядина, баранина и конина, будет производство качественных колбас, консервов, полуфабрикатов и мясных деликатесов высшей категории. Кроме того, предприятие будет поставлять сырье для кожевенной промышленности, формируя в регионе полный производственный цикл – своего рода экосистему производства. Используемые технологии позволяют вести работу безотходно и в полном соответствии с экологическими требованиями.

Проект мясокомбината, который реализует ТОО "Eurasia Agro Semey", будет оснащен современными австралийскими и европейскими технологиями. Общая стоимость – 7,7 млрд тенге. После запуска проекта постоянной работой будет обеспечена 1000 человек.

Фото: акимат области Абай

В рамках проекта уже подготовлена откормочная площадка на 7 тысяч голов мелкого рогатого скота. В настоящее время ведутся проектные работы по строительству площадки на 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

Этот проект включен в план развития области Абай до 2027 года и признан приоритетным как на региональном, так и на национальном уровне. Президент страны отметил его значимость на выставке рабочих профессий, прошедшей в феврале 2025 года, и подчеркнул важность подобных инициатив. Администрация президента взяла реализацию проекта под постоянный контроль и оказывает всестороннюю поддержку.

Фото: акимат области Абай

Аким области подчеркнул, что столь масштабный инвестиционный проект имеет большое значение для региона.

"Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства особо отметил: "Необходимо активно продолжать индустриализацию агропромышленного комплекса". Этот комплекс – не просто производство. Это конкретный пример системного развития животноводства, расширения откормочных площадок, создания новых рабочих мест и повышения потенциала сельских населенных пунктов. Сегодня фермеры не могут продавать выращенный скот и кожевенное сырье по достойной цене – этот проект станет для них реальной поддержкой. Кроме того, он окажет большую помощь не только области Абай, но и аграриям Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Можно сказать, что запуск нового комплекса – это логичное продолжение деятельности Семейского мясокомбината, продукция которого в свое время экспортировалась за рубеж. Реализация таких конкретных проектов способна повысить интерес как отечественных, так и зарубежных крупных инвесторов к нашему региону. Это станет прочной основой для привлечения серьезных вложений в агропромышленный сектор области. Сегодняшняя церемония – символически важный первый шаг к промышленному развитию. Мы уверены, что проект будет служить на благо народа и станет стимулом для развития региона", – сказал глава области.

Фото: акимат области Абай

Ожидается, что промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.

Фото: акимат области Абай

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Айсулу Омарова
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