В области Абай началось строительство промышленного комплекса по глубокой переработке мясной продукции
Промышленный комплекс по глубокой переработке мяса сможет перерабатывать до 35 тонн мясной продукции за одну смену. Здесь будут перерабатываться говядина, баранина и конина, будет производство качественных колбас, консервов, полуфабрикатов и мясных деликатесов высшей категории. Кроме того, предприятие будет поставлять сырье для кожевенной промышленности, формируя в регионе полный производственный цикл – своего рода экосистему производства. Используемые технологии позволяют вести работу безотходно и в полном соответствии с экологическими требованиями.
Проект мясокомбината, который реализует ТОО "Eurasia Agro Semey", будет оснащен современными австралийскими и европейскими технологиями. Общая стоимость – 7,7 млрд тенге. После запуска проекта постоянной работой будет обеспечена 1000 человек.
Фото: акимат области Абай
В рамках проекта уже подготовлена откормочная площадка на 7 тысяч голов мелкого рогатого скота. В настоящее время ведутся проектные работы по строительству площадки на 10 тысяч голов крупного рогатого скота.
Этот проект включен в план развития области Абай до 2027 года и признан приоритетным как на региональном, так и на национальном уровне. Президент страны отметил его значимость на выставке рабочих профессий, прошедшей в феврале 2025 года, и подчеркнул важность подобных инициатив. Администрация президента взяла реализацию проекта под постоянный контроль и оказывает всестороннюю поддержку.
Фото: акимат области Абай
Аким области подчеркнул, что столь масштабный инвестиционный проект имеет большое значение для региона.
"Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства особо отметил: "Необходимо активно продолжать индустриализацию агропромышленного комплекса". Этот комплекс – не просто производство. Это конкретный пример системного развития животноводства, расширения откормочных площадок, создания новых рабочих мест и повышения потенциала сельских населенных пунктов. Сегодня фермеры не могут продавать выращенный скот и кожевенное сырье по достойной цене – этот проект станет для них реальной поддержкой. Кроме того, он окажет большую помощь не только области Абай, но и аграриям Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Можно сказать, что запуск нового комплекса – это логичное продолжение деятельности Семейского мясокомбината, продукция которого в свое время экспортировалась за рубеж. Реализация таких конкретных проектов способна повысить интерес как отечественных, так и зарубежных крупных инвесторов к нашему региону. Это станет прочной основой для привлечения серьезных вложений в агропромышленный сектор области. Сегодняшняя церемония – символически важный первый шаг к промышленному развитию. Мы уверены, что проект будет служить на благо народа и станет стимулом для развития региона", – сказал глава области.
Фото: акимат области Абай
Ожидается, что промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.
Фото: акимат области Абай