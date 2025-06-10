Как помогает проект "Ауыл аманаты" сельчанам Карагандинской области

Программа "Ауыл аманаты", инициированная главой государства, уже третий год помогает жителям сел Карагандинской области развивать собственное дело, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

В этом году планируют поддержать около 300 проектов.

Программа "Ауыл аманаты", направленная на улучшение жизни и повышение доходов сельчан, активно востребована. Сельчане области оценили преимущества финансовых инструментов.

Микрокредиты по программе "Ауыл аманаты" выдаются под 2,5% сроком до пяти лет. Максимальная сумма – 9,8 млн тенге для индивидуальных предпринимателей и до 30 млн тенге – для сельхозкооперативов.

Отмечается, что программа ускорила сельскохозяйственную кооперацию в области. В Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Актогайском районах она развивается по модели "одно село – один продукт".

К примеру, в Бухар-Жырауском районе образован 21 сельхозкооператив с созданием 350 рабочих мест. В Центральном сельском округе СПК "Ел қазынасы" будет специализироваться на производстве мясных полуфабрикатов. В Кокпектинском сельском округе решили развивать молочное направление, в планах строительство цеха по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки. А в Ботакаре участники программы начали строить производственный комплекс с ателье и пекарней.

Фото: акимат Карагандинской области

В Каркаралинском районе сельхозкооперативы развивают мясное и молочное направления.

Житель села Новоузенка Бухар-Жырауского района Кайрат Абиев по программе "Ауыл аманаты" получил льготный заем в размере 17 млн тенге. На первый год предоставили кредитные каникулы. Фермер занимается разведением крупного рогатого скота. На полученные деньги купил современный трактор.

"Раньше у меня был старый советский трактор. Он часто ломался. Поэтому тяжелую работу нередко приходилось делать вручную. А теперь машина современная, даже с кондиционером. С помощью трактора я чищу двор, привожу сено, уголь и помогаю по хозяйству односельчанам", – рассказал Кайрат Абиев.

В его крестьянском хозяйстве сейчас 140 голов КРС как мясной, так и молочной породы. Есть собственное пастбище и убойная площадка. Фермер планирует увеличить поголовье скота.

Фото: акимат Карагандинской области

В селе Уштобе два предпринимателя, Азамат Амантайұлы и Жасулан Смагулов, создав сельхозкооперативы, получили господдержку и строят теплицы. Дело уже идет к завершению. Они намерены выращивать овощи круглый год и продавать по доступной цене, без дополнительных затрат на логистику.

"Урожай будем собирать и летом, и зимой. Если все пойдет хорошо, расширим производство и займемся тропическими фруктами. Это очень перспективно", – говорит Жасулан Смагулов.

В селе Уштобе начал работу и молочный мини-завод. Его открыли в отремонтированном здании, оборудование купили благодаря поддержке фонда "Даму". Выпускают творог, масло и брынзу. Но в планах расширить ассортимент.

Из-за нехватки сырья предприятие работает пока не в полную мощность. Проблема скоро решится – по программе "Ауыл аманаты" в Ботакаре открылся молокоприемный пункт, на его оборудование был выделен льгтный микрокредит.

Фото: Жасулан Смагулов

По информации Управления сельского хозяйства Карагандинской области, на 2025 год предусмотрены средства на выдачу 296 микрокредитов по "Ауыл аманаты". Проекты будут реализованы в сфере животноводства и растениеводства, а также переработки сельхозпродукции и несельскохозяйственном бизнесе.

Напомним, программа "Ауыл аманаты" была запущена в стране по поручению главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" приоритетное внимание уделил вопросам уровня жизни на селе.