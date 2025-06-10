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Экономика и бизнес

Как помогает проект "Ауыл аманаты" сельчанам Карагандинской области

Проект &quot;Ауыл аманаты&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:31 Фото: Кайрат Абиев
Программа "Ауыл аманаты", инициированная главой государства, уже третий год помогает жителям сел Карагандинской области развивать собственное дело, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

В этом году планируют поддержать около 300 проектов.

Программа "Ауыл аманаты", направленная на улучшение жизни и повышение доходов сельчан, активно востребована. Сельчане области оценили преимущества финансовых инструментов.

Микрокредиты по программе "Ауыл аманаты" выдаются под 2,5% сроком до пяти лет. Максимальная сумма – 9,8 млн тенге для индивидуальных предпринимателей и до 30 млн тенге – для сельхозкооперативов.

Отмечается, что программа ускорила сельскохозяйственную кооперацию в области. В Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Актогайском районах она развивается по модели "одно село – один продукт".

К примеру, в Бухар-Жырауском районе образован 21 сельхозкооператив с созданием 350 рабочих мест. В Центральном сельском округе СПК "Ел қазынасы" будет специализироваться на производстве мясных полуфабрикатов. В Кокпектинском сельском округе решили развивать молочное направление, в планах строительство цеха по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки. А в Ботакаре участники программы начали строить производственный комплекс с ателье и пекарней.

Фото: акимат Карагандинской области

В Каркаралинском районе сельхозкооперативы развивают мясное и молочное направления.

Житель села Новоузенка Бухар-Жырауского района Кайрат Абиев по программе "Ауыл аманаты" получил льготный заем в размере 17 млн тенге. На первый год предоставили кредитные каникулы. Фермер занимается разведением крупного рогатого скота. На полученные деньги купил современный трактор.

"Раньше у меня был старый советский трактор. Он часто ломался. Поэтому тяжелую работу нередко приходилось делать вручную. А теперь машина современная, даже с кондиционером. С помощью трактора я чищу двор, привожу сено, уголь и помогаю по хозяйству односельчанам", – рассказал Кайрат Абиев.

В его крестьянском хозяйстве сейчас 140 голов КРС как мясной, так и молочной породы. Есть собственное пастбище и убойная площадка. Фермер планирует увеличить поголовье скота.

Фото: акимат Карагандинской области

В селе Уштобе два предпринимателя, Азамат Амантайұлы и Жасулан Смагулов, создав сельхозкооперативы, получили господдержку и строят теплицы. Дело уже идет к завершению. Они намерены выращивать овощи круглый год и продавать по доступной цене, без дополнительных затрат на логистику.

"Урожай будем собирать и летом, и зимой. Если все пойдет хорошо, расширим производство и займемся тропическими фруктами. Это очень перспективно", – говорит Жасулан Смагулов.

В селе Уштобе начал работу и молочный мини-завод. Его открыли в отремонтированном здании, оборудование купили благодаря поддержке фонда "Даму". Выпускают творог, масло и брынзу. Но в планах расширить ассортимент.

Из-за нехватки сырья предприятие работает пока не в полную мощность. Проблема скоро решится – по программе "Ауыл аманаты" в Ботакаре открылся молокоприемный пункт, на его оборудование был выделен льгтный микрокредит.

Фото: Жасулан Смагулов

По информации Управления сельского хозяйства Карагандинской области, на 2025 год предусмотрены средства на выдачу 296 микрокредитов по "Ауыл аманаты". Проекты будут реализованы в сфере животноводства и растениеводства, а также переработки сельхозпродукции и несельскохозяйственном бизнесе.

Напомним, программа "Ауыл аманаты" была запущена в стране по поручению главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" приоритетное внимание уделил вопросам уровня жизни на селе.

Фото: Кайрат Абиев

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Айсулу Омарова
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