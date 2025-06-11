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Финансы

Утверждены правила мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 31 мая 2025 года утвердил Правила мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов, сообщает Zakon.kz.

Цель разработки правил – формирование информационной базы для эффективного управления государственными финансами.

Мониторинг сведений о состоянии государственных финансов включает сбор информаций о:

  • параметрах республиканского, государственного, консолидированного бюджетов;
  • поступлениях и расходах Национального фонда РК, внебюджетных фондов;
  • долговых обязательствах государственного сектора;
  • соблюдении бюджетных правил и целевых ориентиров.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежегодно проводит мониторинг сведений о состояния государственных финансов.

Результаты мониторинга сведений о состояния государственных финансов:

  • применяются в процессе планирования бюджета;
  • обсуждаются на заседаниях общественных советов, в Парламенте РК при обсуждении вопросов о выделении бюджетных средств администраторам бюджетных программ и субъектам квазигосударственного сектора и включаются в состав документов и материалов, представляемых в парламент одновременно с проектом закона о республиканском бюджете;
  • включаются в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

Формирование сведений о состоянии государственных финансов

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета заполняет прогнозные данные на финансовый год по республиканскому, государственному, консолидированному бюджету согласно прогнозу социального-экономического развития республики, по показателям представленным в приложении.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, в функции и задачи которого входит координация и методологическое руководство в области учета и отчетности по Национальному фонду и взаимодействие по вопросам финансового сектора ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным формирует данные по Национальному фонду в соответствии с отчетом о формировании и использовании Национального фонда за девять месяцев отчетного года.

Также предусмотрено, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, в функции которого входит сбор, обработка и представление статистической отчетности по государственному и гарантированному государством заимствованию и долгу, поручительствам государства ежегодно до 28 февраля года, следующего за отчетным формирует данные по долговым обязательствам государства и по займам субъектов квазигосударственного сектора.

Соответствующими администраторами республиканских бюджетных программ представляются не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом данные по Государственному фонду социального страхования, Фонду социального медицинского страхования в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Государственное казначейство и уполномоченный орган по государственному имуществу представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчеты о поступлениях и использовании Фонда компенсации потерпевшим и проведенных выплатах компенсации потерпевшим, о поступлениях и расходах Специального государственного фонда согласно Правил составления и представления бюджетной отчетности.

Целевые ориентиры определяются документом, разрабатываемым центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в соответствии с Бюджетным кодексом.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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