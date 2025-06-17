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Экономика и бизнес

На карагандинских шахтах внедряется новая система контроля ленточных конвейеров

Новая система контроля ленточных конвейеров, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:23 Фото: Qarmet
Угольные шахты компании Qarmet устанавливают новые автоматические системы пожаротушения ленточных конвейеров. Оборудование монтируется в горных выработках и выполняет сразу две ключевые функции: постоянный мониторинг состояния агрегатов и раннее обнаружение задымлений.

На конвейерных механизмах из-за высоких механических нагрузок и температуры трения риск задымления особенно велик. В связи с этим в 2024 году на шахтах Угольного департамента Qarmet произведена замена всех конвейерных лент на более стойкие.

Фото: Qarmet

"При перегреве движущихся частей система реагирует на повышение температуры и подает сигнал на электромагнитный клапан. Тот в свою очередь запускает подачу воды и локализует очаг задымления. Это важный шаг в сторону повышения промышленной безопасности", — отметил главный механик шахты имени Костенко Виктор Майфат.

Фото: Qarmet

Камеры контроля размещаются по всей длине конвейера с шагом в 300 метров, что позволяет охватить все полотно. Главное преимущество технологии – непрерывный дистанционный мониторинг всей системы, что ранее было невозможно.

Фото: Qarmet

Первой шахтой, где внедрена новая система, стала шахта имени Костенко. Сейчас оборудование монтируется на шахте "Абайская", а до конца года модернизация охватит все шахты компании.

Внедрение современных решений в области пожарной безопасности – важная часть стратегии Qarmet по созданию безопасной и высокоэффективной производственной среды.

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Айсулу Омарова
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