Новейшее немецкое оборудование устанавливается на карагандинских шахтах

На шахте имени Т. Кузембаева компании Qarmet готовят к вводу в эксплуатацию новое современное оборудование, которое поможет сделать добычу угля безопаснее и эффективнее. Речь идет о высокопроизводительной насосной станции немецкой компании Hauhinco.

Данная станция обеспечивает работу специальной шахтной конструкции, которая удерживает породу над головами шахтеров в очистном забое. От ее стабильной работы напрямую зависит безопасность людей и бесперебойная добыча угля.

Предыдущее оборудование на участке отработало более 20 лет и уже не соответствовало современным требованиям по надежности и эффективности. Новая насосная станция пришла ему на смену в рамках программы технического переоснащения шахты.

Оборудование отличается высокой мощностью – станция подает до 600 литров специальной жидкости в минуту под давлением 320 бар. Благодаря этому система может стабильно работать даже при серьезных нагрузках. При этом оборудование практически полностью автоматизировано: станция самостоятельно контролирует нагрузку и при необходимости подключает дополнительные насосы.

"При увеличении нагрузки система сама запускает второй, затем третий насос, чтобы поддерживать стабильное давление. Такая автоматизация значительно упрощает нашу работу и позволяет экономить электроэнергию", – отметил механик участка по добыче угля Александр Воротынцев.

Еще одно важное преимущество – новое оборудование установят стационарно под землей. Раньше тяжелую насосную станцию приходилось регулярно перемещать вслед за продвижением добычных работ. Теперь в этом не будет необходимости, что сделает работу удобнее и безопаснее.

"Эти насосы очень мощные. Двух достаточно для работы одной лавы, тогда как раньше для выполнения такой же задачи требовалось в два раза больше оборудования. Станции рассчитаны на долгий срок службы", – рассказали представители компании Hauhinco.

Новое оборудование приобретено в рамках сотрудничества Qarmet с Фондом развития промышленности. В дальнейшем установка аналогичных насосных станций запланирована также и на других шахтах компании. Внедрение новой насосной станции позволит повысить надежность работы оборудования, сократить простои и улучшить условия труда шахтеров.

Обновление техники на шахте имени Т. Кузембаева – часть масштабной программы модернизации угольных предприятий компании. На шахтах Qarmet продолжают внедрять современное оборудование, системы автоматизации и технологии промышленной безопасности, направленные на повышение эффективности добычи и защиту работников.