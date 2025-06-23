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Экономика и бизнес

ИП против всех: как микробизнес захватывает экономику Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:24 Фото: Zakon.kz
Малый и средний бизнес давно признан основой экономического роста в Казахстане. Но если взглянуть глубже, становится очевидно: настоящий локомотив предпринимательства в стране – это индивидуальные предприниматели (ИП), сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 2 314 260 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из которых 2 109 425 являются действующими.

И вот главное: 68% предприятий составляют ИП – индивидуальные предприниматели. Для сравнения: доля юридических лиц малого бизнеса составляет 20,4%, а крестьянских и фермерских хозяйств – 11,4%. Средние предприятия занимают лишь символические 0,1%.

При этом 60% всех малых и средних предприятий сосредоточены в трех крупных городах – Алматы, Астане и Шымкенте.

Иначе говоря, почти 7 из 10 МСП в Казахстане – это ИП. И это не просто формальность. Их количество растет быстрее, чем юридических лиц, а их роль в экономике становится все более заметной. Почему же ИП демонстрируют столь стремительный рост? Ответ кроется в структуре казахстанской экономики, особенностях регистрации и предпочтениях самих граждан, рассказала социолог Айгуль Садыкова.

"ИП – самая доступная форма ведения бизнеса в стране. Процесс регистрации проще, дешевле и быстрее, чем открытие ТОО. Упрощенная налоговая отчетность и сниженные требования к учету делают этот формат особенно привлекательным для самозанятых, фрилансеров и микробизнеса. Это снижает барьеры для входа на рынок, позволяя тысячам казахстанцев легализовать свою экономическую активность".Айгуль Садыкова

Мобильность и гибкость – еще одно преимущество ИП. Индивидуальные предприниматели могут оперативно сменить сферу деятельности, масштабировать бизнес или, наоборот, свернуть его без громоздких юридических процедур. Это особенно важно в условиях нестабильной экономической конъюнктуры.

"Открытие ИП часто не требует офиса, штата или начального капитала. Многие предприниматели работают в одиночку или нанимают минимум сотрудников. Этот формат идеален для первых шагов в бизнесе – особенно в провинции и небольших населенных пунктах".Айгуль Садыкова

По мнению социолога, ИП – это также форма социальной адаптации.

"В периоды экономической нестабильности и роста безработицы все больше людей открывают ИП, чтобы легализовать доходы. Государство активно стимулирует этот процесс, предоставляя гранты, налоговые льготы и обучение".Айгуль Садыкова

Реальная карта экономики Казахстана отражается в секторальном развитии ИП, где они особенно эффективны.

36,9% индивидуальных предпринимателей работают в торговле или ремонте автомобилей, 15,9% – в сфере услуг, 14% – в сельском хозяйстве.

Эти отрасли не требуют больших вложений и легко масштабируются, что идеально для ИП.

По данным МНЭ РК, женщины владеют около 43% всех ИП в стране. В городах этот показатель доходит до 48%. Женщины предпочитают ИП из-за простоты ведения бизнеса и меньших финансовых рисков. Молодежь также активно идет в ИП – около 25% всех ИП зарегистрированы молодыми предпринимателями до 29 лет.

Ранее мы рассказали, что Туркестанская область имеет самый большой процент действующих МСБ: 97,5% от всех зарегистрированных.

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Андрей Зубов
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