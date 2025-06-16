МСБ Казахстана в цифрах: какой регион в лидерах и что сдерживает перспективы роста

По данным Бюро национальной статистики, в РК зарегистрировано 2 303 260 субъектов МСБ, из которых 2 105 823 – действующие. За десять лет количество малых предприятий выросло почти вдвое. Однако, несмотря на впечатляющую динамику, МСБ сталкивается с серьезными барьерами, сообщает Zakon.kz.

Алматы – драйвер роста, Улытау – наименьший объем

Ежегодный рост юридических лиц в секторе МСБ составляет в среднем 4,5%, причем основной вклад вносят малые предприятия – их число увеличивается на 4,6% ежегодно. Средний и крупный бизнес демонстрируют менее стабильный рост с незначительными спадами в отдельные годы.

Структура сектора сегодня выглядит так:

67,9% – ИП,

20,4% – малые предприятия,

11,5% – крестьянские хозяйства,

0,1% – средние предприятия.

Лидирующие отрасли МСБ – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (35,4%), услуги (13,9%) и сельское хозяйство (13,1%).

Анализ региональной статистики за 1 мая 2025 года четко определяет лидеров и аутсайдеров:

Фото: Zakon.kz

Таким образом, Алматы является ключевым локомотивом МСБ в РК, в то время как область Улытау находится в конце списка по этому показателю.

При этом Туркестанская область имеет самый большой процент действующих МСБ от зарегистрированных: 97,5%. Самый низкий процент действующих предприятий в Алматы и Астане – 87,5%.

Главные препятствия: налоги, экономика, конкуренция

Несмотря на оптимистичные цифры, бизнес в Казахстане сталкивается с фундаментальными проблемами. Мониторинг предприятий за I квартал 2025 года, проведенный Нацбанком РК, выявил их главные болевые точки, сообщил директор Департамента денежно-кредитной политики НБРК Рустем Оразалин.

"Основным препятствием для ведения бизнеса предприятия считают уровень налогового бремени, состояние экономики и высокий уровень конкуренции. Другими препятствиями выступают: нехватка квалифицированных кадров; поиск покупателей/спрос; сложность получения лицензий/разрешений. Снизилась значимость доступа к финансированию". Рустем Оразалин

Эти слова подтверждают результаты опроса Нацбанка, проведенного в начале 2025 года, где бизнесмены назвали следующие препятствия для развития предпринимательства:

Рыночная конкуренция (29,4%)

Состояние экономики (28,8% респондентов)

Уровень налогов (28,5%)

Нехватка квалифицированных кадров (26,8%)

Поиск покупателей (24,5%)

Сложность получения лицензий/разрешений (17%)

Сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%)

Доступ к финансированию (13,8%)

Подводя итоги, можно констатировать, что казахстанский МСБ демонстрирует устойчивый количественный рост, особенно в крупных экономических центрах. Однако его качественное развитие и полноценная реализация потенциала остаются под давлением системных вызовов, которые в совокупности с волатильностью цен на сырье сдерживают рентабельность и ограничивают экспансию предприятий.

Ранее мы сообщили, что, согласно официальным статистическим данным, доля МСБ в ВВП Казахстана составила 39,3%, что на 2,8% выше прошлогоднего показателя (36,5%).