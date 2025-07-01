Хорошую новость сообщили предпринимателям Казахстана

Индивидуальные предприниматели (ИП), представители малого и среднего бизнеса теперь могут управлять своим бизнесом в пару кликов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 1 июля 2025 года, личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а Налоговый календарь напоминает о сроках платежей.



"Начать свой бизнес можно прямо в приложении. Для начинающих предпринимателей, в том числе для тех, кто хочет зарегистрироваться как ИП, доступны услуги "Регистрация ИП" и "Регистрация ТОО". Улучшенная интеграция с веб-сервисами eGov.kz и партнерскими платформами позволяет ускорить обработку данных и снизить время на выполнение операций", – сообщили в АО.

Кроме того, личный кабинет предпринимателя в eGov Business превратился в универсальную панель управления, где вся информация о компании, включая данные о юридическом лице, лицензиях и филиалах, теперь доступна в одном месте. Налоговый календарь напомнит пользователю о сроках платежей, а интегрированные AI-чат-боты предложат персонализированные решения, что еще больше упрощает ведение бизнеса.

Важным нововведением приложения стал сервис управления рисками Министерства национальной экономики. Сервис помогает предпринимателям заранее узнавать о возможных проверках и дает возможность быть готовыми к любым вызовам и минимизировать различные риски.

В приложении доступны 32 услуги, что значительно упрощает взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Также ранее в приложении был запущен сервис "Цифровая доверенность юридического лица". Сервис значительно упрощает процесс предоставления доверенностей: руководители юридических лиц могут быстро и безопасно выдавать доверенности в онлайн-формате с использованием ЭЦП.

27 июня 2025 года казахстанцам рассказали о том, что они могут обратиться в полицию через новый цифровой сервис "Закон и Порядок" в Egov Mobile.