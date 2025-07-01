#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Экономика и бизнес

Хорошую новость сообщили предпринимателям Казахстана

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:29 Фото: gov4c.kz
Индивидуальные предприниматели (ИП), представители малого и среднего бизнеса теперь могут управлять своим бизнесом в пару кликов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 1 июля 2025 года, личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а Налоговый календарь напоминает о сроках платежей.

"Начать свой бизнес можно прямо в приложении. Для начинающих предпринимателей, в том числе для тех, кто хочет зарегистрироваться как ИП, доступны услуги "Регистрация ИП" и "Регистрация ТОО". Улучшенная интеграция с веб-сервисами eGov.kz и партнерскими платформами позволяет ускорить обработку данных и снизить время на выполнение операций", – сообщили в АО.

Кроме того, личный кабинет предпринимателя в eGov Business превратился в универсальную панель управления, где вся информация о компании, включая данные о юридическом лице, лицензиях и филиалах, теперь доступна в одном месте. Налоговый календарь напомнит пользователю о сроках платежей, а интегрированные AI-чат-боты предложат персонализированные решения, что еще больше упрощает ведение бизнеса.

Важным нововведением приложения стал сервис управления рисками Министерства национальной экономики. Сервис помогает предпринимателям заранее узнавать о возможных проверках и дает возможность быть готовыми к любым вызовам и минимизировать различные риски.

В приложении доступны 32 услуги, что значительно упрощает взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Также ранее в приложении был запущен сервис "Цифровая доверенность юридического лица". Сервис значительно упрощает процесс предоставления доверенностей: руководители юридических лиц могут быстро и безопасно выдавать доверенности в онлайн-формате с использованием ЭЦП.

27 июня 2025 года казахстанцам рассказали о том, что они могут обратиться в полицию через новый цифровой сервис "Закон и Порядок" в Egov Mobile.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Караганде презентовали научно-технологический центр для горной отрасли
Экономика и бизнес
16:44, 30 июня 2025
В Караганде презентовали научно-технологический центр для горной отрасли
Город, который строит бизнес: Конаев превращается в экономический хаб
Экономика и бизнес
16:06, 30 июня 2025
Город, который строит бизнес: Конаев превращается в экономический хаб
В Карагандинской области сельская молодежь на гранты реализует бизнес-идеи
Экономика и бизнес
15:07, 30 июня 2025
В Карагандинской области сельская молодежь на гранты реализует бизнес-идеи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: