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Экономика и бизнес

Прозрачная сделка: Нацбанк усиливает защиту дольщиков

Нацбанк усиливает защиту дольщиков, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 14:31 Фото: pixabay
Сделки по покупке жилья на первичном рынке будут проходить исключительно в безналичной форме. Нововведение разработано Национальным банком – соответствующий проект документа находится на публичном обсуждении.

После его принятия платежи по договорам долевого участия будут проходить исключительно в безналичной форме. При этом допускается возможность внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной строительной компании через банки.

Для проведения платежа дольщик должен будет указать специальный код назначения платежа (КНП) и номер договора долевого участия. Далее банк проверяет наличие зарегистрированного договора в единой информационной системе. Если договор не зарегистрирован, то есть у уполномоченной компании – застройщика отсутствует право на сбор средств, то банк будет отказывать в приеме платежа. Таким образом, снижаются риски дольщиков вложить деньги в недобросовестные компании-застройщики.

Специалисты отметили положительные аспекты этих нововведений. По мнению эксперта по недвижимости Мадины Болатханқызы, данные меры повысят доверие граждан к первичному рынку, предотвратят незаконные сделки и ограничат количество компаний, не имеющих лицензии на осуществление деятельности в строительной отрасли. В итоге это позволит обеспечить сохранность средств дольщиков.

"Эти требования также помогут снизить уровень теневого рынка строительства. Банк автоматически будет проверять наличие лицензии у строительной компании. Если лицензия есть, то платеж будет произведен, если лицензии нет, то платеж будет отклонен. Эта система обеспечит поступление средств только на легальные проекты", — подчеркнула эксперт.

Нововведение будет распространяться только на сделки на первичном рынке. Речь идет о приобретении доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов. В Нацбанке подчеркивают, что разработанные меры усилят защиту граждан от рисков, связанных с незарегистрированными договорами долевого участия.

Проектом также предусмотрены поправки, направленные на приведение в соответствие с Законом по вопросам защиты прав потребителей. В частности, вводится запрет на взыскание третьими лицами денежных средств, выплаченных пострадавшим (физлицам) при чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. То есть банки не будут исполнять требования о взыскании, если они касаются компенсаций пострадавшим при ЧС. Это обеспечит сохранность таких выплат и их целевое использование гражданами.

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Айсулу Омарова
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