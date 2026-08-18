Нацбанк начнет собирать данные по выявленным транзакциям с признаками мошенничества

Национальный банк разработал проект изменений и дополнений в Правила представления сведений о платежных услугах, сообщает Zakon.kz.

Документ предложены следующие поправки:

изменение периодичности представления форм административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями", "Сведения по трансграничным операциям (входящие)" и "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)" с ежеквартальной на ежемесячную ;

; изменение периодичности представления формы "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам" с полугодовой на ежеквартальную ;

; введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества" (индекс 1-РМ), представляемой ежемесячно ;

административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества" (индекс 1-РМ), представляемой ; введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка" (индекс 2-РМ), представляемой ежемесячно.

Проект разработан в целях сбора статистических данных по выявленным транзакциям с признаками мошенничества и по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального банка.

Помимо этого при помощи нововведений планируют повысить оперативность и полноту поступающей отчетной информации, обеспечить качественный мониторинг соблюдения установленных требований, более оперативное выявление рисков и отклонений, а также принятие надзорных мер.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 сентября.