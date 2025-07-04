В Туркестанской области заработал ураноперерабатывающий завод "Оңтүстік Төртқұдық"

В Созакском районе, в рамках проекта "Оңтүстік Төртқұдық" ТОО "Казахстанско-французское объединенное предприятие "КАТКО" запущен новый ураноперерабатывающий завод.

На церемонии открытия завода присутствовали аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, генеральный директор компании "КАТКО" Паскаль Бастьен, председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мейржан Юсупов, заместитель председателя государственного Агентства по атомной энергетике Гумар Сергазин, генеральный директор компании "Orano Mining BU" Кзавье Сан-Мартан Тийе и другие лица.

"Все мы знаем, что национальная атомная компания "Казатомпром" является одной из компаний-лидеров в области добычи природного урана не только в стране, но и во всем мире. В Туркестанской области "Казатопрому" принадлежат 10 производств природного урана, одна компания занимается разведкой, одна компания – транспортировкой электроэнергии. Сегодня мы находимся на торжественном открытии завода по переработке природного урана казахстанско-французского объединенного предприятия "КАТКО". Проект будет обеспечивать высококачественным ураном предприятия как на внутреннем, так и внешнем рынках, и будет ориентирован на добычу урана путем внедрения новых технологий. Мощность переработки в рамках инвестпроекта – 2000 тонн урана в год, стоимость вложенных инвестиций – 74,7 млрд тенге. Созданы новые рабочие места. Для этого завода акимат области выделил около шести тысяч гектаров земли и обеспечил необходимой инфраструктурой. Работа по созданию производств будет продолжена", – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба Туркестанской области

Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов "Запуск перерабатывающего завода на участке "Оңтүстік Төртқұдық" является важным событием не только для "КАТКО", но и для всей атомной промышленности Казахстана. Особо хочется отметить профессионализм казахстанских специалистов, принимавших непосредственное участие в строительстве этого завода, и поздравить французских коллег с успешной реализацией проекта. Это стало результатом долгосрочного стратегического партнерства "Казатомпрома" и "Орано".

"Открытие перерабатывающего завода "Оңтүстік Төртқұдық" – большое достижение для "КАТКО", "Орано" и "Казатомпрома". Этот проект демонстрирует нашу твердую приверженность безопасности, высоким экологическим стандартам и технологическим инновациям. Мы гордимся нашей командой и партнерами, которые своевременно, безопасно и качественно реализовали сложный проект", сказал генеральный директор "КАТКО" Паскаль Бастьен.

Фото: пресс-служба Туркестанской области

На церемонии, после запуска нового производства, были награждены граждане, плодотворно работающие в урановой сфере. Аким области, руководители компаний и гости посетили объекты на производстве.

Новый завод мощностью 2000 тонн урана в год перерабатывает урансодержащие растворы, добытые в южной части месторождения "Оңтүстік Төртқұдық". Благодаря полной интеграции, компания "КАТКО" намерена достичь показателя добычи 4000 тонн урана в год.

Этот проект прошел детальное одобрение в 2021 году. Строительство предприятия началось в 2023 году, он строился три года. В рамках проекта также были построены гидротехнические сети, асфальтовые и щебеночные дороги, электрические сети, новая трансформаторная подстанция.

Фото: пресс-служба Туркестанской области

Проект принесет региону значительную экономическую выгоду и улучшит условия жизни сотрудников. В период строительства было создано порядка 600 рабочих мест.

Отметим, "KATKO" – один из крупнейших работодателей в Туркестанской области. Компания обеспечивает работой 1300 человек, из них более 70% проживают на юге Казахстана, в том числе более 52% – в Созакском районе. 99% сотрудников компании – граждане Казахстана.