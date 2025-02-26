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Экономика и бизнес

В СКО заработал маслоэкстракционный завод по производству подсолнечного масла

Заработал в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:12 Фото: акимат СКО
В СКО успешно реализован крупный инвестиционный проект в рамках поручения Президента по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. В Петропавловске заработал новый маслоэкстракционный завод ТОО "Масло-Дел" по переработке масличных культур.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил новое предприятие и ознакомился с технологическим процессом производства.

В проект вложено 34 млрд тенге, при выходе на полную мощность будет создано до 220 новых рабочих мест. В бюджет направят 3,2 млрд тенге налогов.

Фото: акимат СКО

Новое предприятие способно перерабатывать до 400 тысяч тонн масличных в год. Производство полностью автоматизировано и безотходно, оснащено современным европейским оборудованием.

Продукция – подсолнечное, рапсовое и льняное масло, а также высокопротеиновые кормовые добавки – жмых и шрот. Уже произведено 10 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла.

Фото: акимат СКО

Весной планируется ввод линии экстракции, а до конца года – запуск цеха глубокой переработки растительного масла для производства лецитина, который востребован в пищевой промышленности..

"Предприятие закупает сырье у местных аграриев, что подчеркивает высокий потенциал региона. В этом году в рамках диверсификации посевные площади масличных увеличены на 85 тыс. га, до 760 тыс. га", – отметил глава региона.

Фото: акимат СКО

Благодаря новому маслоэкстракционному заводу регион полностью обеспечивает переработку собственного урожая. К слову, в прошлом году в СКО было собрано 780 тыс. тонн масличных, при этом совокупная мощность перерабатывающих предприятий теперь составляет 811 тыс. тонн в год.

Фото: акимат СКО

Айсулу Омарова
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