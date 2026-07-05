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События

Казахстан и остальные страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в августе

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе 2026 года на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение приняли по итогам виртуальной встречи Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана, сообщает Zakon.kz.

Участники встречи, которая прошла 5 июля 2026 года, заявили, что увеличение добычи направлено на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. При этом страны подчеркнули, что готовы при необходимости замедлить, приостановить или полностью отменить дальнейшее наращивание добычи в зависимости от ситуации на рынке.

график, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:35

Фото: opec.org

В ОПЕК+ также отметили, что решение позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Участники подтвердили намерение полностью компенсировать превышение квот, зафиксированное с января 2024 года.

Страны продолжат ежемесячно оценивать ситуацию на нефтяном рынке, уровень соблюдения соглашений и ход компенсации перепроизводства. Следующая встреча назначена на 2 августа 2026 года.

В мае Жумангарин высказался о рисках для Казахстана после выхода ОАЭ из ОПЕК.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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