ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти
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Восемь стран ОПЕК+, в том числе Казахстан, в июле третий месяц подряд нарастят добычу нефти на 411 тыс. барр. в сутки, сообщает Zakon.kz.
При этом с начала года сохраняется тенденция на падение цен на нефть, сообщается на сайте организации.
"Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий", – говорится в сообщении.
Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал, почему Казахстан оказался в центре внимания ОПЕК+.
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