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Мир

ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти

ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 23:12 Фото: pixabay
Восемь стран ОПЕК+, в том числе Казахстан, в июле третий месяц подряд нарастят добычу нефти на 411 тыс. барр. в сутки, сообщает Zakon.kz.

При этом с начала года сохраняется тенденция на падение цен на нефть, сообщается на сайте организации.

"Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий", – говорится в сообщении.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал, почему Казахстан оказался в центре внимания ОПЕК+.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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