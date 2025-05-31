ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти

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Восемь стран ОПЕК+, в том числе Казахстан, в июле третий месяц подряд нарастят добычу нефти на 411 тыс. барр. в сутки, сообщает Zakon.kz.

При этом с начала года сохраняется тенденция на падение цен на нефть, сообщается на сайте организации. "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий", – говорится в сообщении. Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал, почему Казахстан оказался в центре внимания ОПЕК+.

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