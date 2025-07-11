Казахтелеком укрепляет диалог с поставщиками: в фокусе – прозрачность и развитие локального рынка

АО "Казахтелеком" провело онлайн-встречу с действующими и потенциальными поставщиками в рамках реализации принципов открытости и прозрачности в закупочной деятельности.

Целью диалога стало обсуждение актуальных вопросов взаимодействия, получение обратной связи от рынка и разъяснение подходов компании к организации закупок.

Во время встречи представители поставщиков смогли задать интересующие их вопросы – в том числе по механизмам локализации производства, критериям оценки заявок, требованиям к технической документации, а также по инструменту оффтейк-контрактов. Все поступившие обращения были внимательно выслушаны и прокомментированы.

"Мы стремимся строить диалог с бизнесом на принципах доверия и предсказуемости. Подобные встречи позволяют нам не только разъяснять требования, но и слышать рынок, получать предложения по улучшению процессов и развивать взаимовыгодное сотрудничество", – отметил генеральный директор – директор по проведению закупок Дирекции "Телеком Комплект" АО "Казахтелеком" Мурат Сарсекеев.

В ходе встречи также были озвучены ключевые показатели закупочной деятельности. Так, в 2024 году доля отечественного содержания составила 21% по товарам и 77% по работам и услугам. В первом полугодии 2025 года – 11% и 33%, соответственно. Компания планирует наращивать эти показатели, продолжая стимулировать участие казахстанских производителей.

Кроме того, участникам был представлен опыт внедрения оффтейк-контрактов как одного из инструментов поддержки локального производства. С 2024 года "Казахтелеком" заключил 17 таких контрактов на сумму более 4,8 млрд тенге. Этот механизм дает производителям уверенность в спросе и способствует запуску новых проектов.

Телеком-оператор продолжает фокусироваться на инструментах, которые дают реальный эффект для развития локального производства, в том числе через вовлечение новых поставщиков, развитие гарантированных форм закупок и устойчивый спрос на казахстанскую продукцию.