События

"Казахтелеком" прокомментировал обращение сотрудников: компания открыта к диалогу и развитию

телекоммуникации Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 19:19 Фото: АО "Казахтелеком"
После публикации в интернете видеообращения о недовольстве заработной платой сотрудников мангистауского филиала АО "Казахтелеком" в организации Zakon.kz дали разъяснение о ситуации в компании, отметив, что обеспечивается открытость и стабильность во взаимодействии с персоналом.

В появившемся в соцсетях ролике работники пожаловались, что получают низкие оклады на фоне внушительных премий руководства. По словам трудящихся, доходов не хватает на жизнь из-за инфляции в стране и соответствующего подорожания коммунальных услуг и необходимых продуктов.

Редакция обратилась с официальным запросом относительно видеообращения рабочих. В АО "Казахтелеком" сообщили, что придерживаются принципов максимальной открытости и прозрачности в вопросах взаимодействия с сотрудниками.

"Текущая ситуация в компании стабильна. В регионе проведена встреча с омбудсменом и представителями профсоюза, в ходе которых все поступившие обращения и предложения от сотрудников были детально рассмотрены и учтены в дальнейшей работе. Такие встречи проводятся компанией на постоянной основе", – разъяснили в АО "Казахтелеком".

Также в организации отметили, что компания всегда готова к диалогу и конструктивному обсуждению любых тем, включая вопросы оплаты труда, мотивации и профессионального развития.

"Компания придерживается философии развития собственных кадров и убеждена, что рост компании начинается с роста каждого ее сотрудника. Рабочие и технические специалисты имеют возможность пройти обучение за счет компании, повысить квалификацию и в дальнейшем занять должности специалистов или управленцев". АО "Казахтелеком"

В "Казахтелекоме" рассказали, что действуют программы социальной поддержки, включая беспроцентные займы для приобретения и улучшения жилья, оплаты обучения, ремонта и других нужд. Возобновляются мотивационные инициативы "САПА+" и "Тазарту", общий объем финансирования которых более 2 млрд тенге. Они позволят работникам получать дополнительный доход. Ранее проект охватил 6 500 специалистов.

Также отмечается, что вопрос индексации заработных плат регулярно рассматривается при планировании бюджета.

"Руководство осознает обеспокоенность сотрудников и ведет системную работу по улучшению условий труда, развитию корпоративной культуры и повышению прозрачности внутренних коммуникаций", – заключили в компании.

Сотрудникам компании оказывается систематическая помощь и решается каждый вопрос.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
