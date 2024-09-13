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"Казахтелеком" укрепляет взаимодействие с зарубежными операторами связи

АО &quot;Казахтелеком&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 18:26 Фото: АО "Казахтелеком"
Для укрепления партнерских отношений с операторами связи ближнего и дальнего зарубежья АО "Казахтелеком" в преддверии седьмой ежегодной конференции GCCM CIS 2024 Almaty организовал мероприятие Carrier Meeting.

На мероприятии 60 ведущих операторов связи обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия.

АО "Казахтелеком", фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 18:26

Фото: АО "Казахтелеком"

В приветственном обращении к участникам встречи директор департамента международных соглашений ДКБ АО "Казахтелеком" Даурен Увалиев поблагодарил зарубежных коллег за приезд и отметил, что такие личные встречи позволяют улучшить бизнес-взаимодействие и обсудить актуальные вопросы.

АО "Казахтелеком", фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 18:26

Фото: АО "Казахтелеком"

"Наши целевые задачи – это расширение транзитной магистральной инфраструктуры по стране, строительство новых стыков с зарубежными партнерами и создание нового транзитного маршрута, связывающего Восток и Запад. Мы, как лидер телекоммуникационной отрасли страны, прилагаем все усилия по укреплению бизнес-взаимодействия с ведущими операторами связи ближнего и дальнего зарубежья, что в целом способствует решению задачи, поставленной главой государства по развитию Казахстана как цифрового хаба на территории Евразийского континента", – отметил директор департамента международных соглашений ДКБ АО "Казахтелеком" Даурен Увалиев.
АО "Казахтелеком", фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 18:26

Фото: АО "Казахтелеком"

Зарубежные партнеры оценили масштаб и потенциал расширения сетей АО "Казахтелеком". В частности, один из ключевых партнеров на международном рынке – ведущий поставщик ИТ-услуг в Гонконге, Китае и Юго-Восточной Азии PCCW за годы сотрудничества с "Казахтелекомом" реализовал ряд совместных проектов.

"Хочу выразить благодарность за приглашение и организацию данного мероприятия. В нашем бизнесе очень важны личные встречи, позволяющие наладить связь и деловые отношения. Казахстанский телеком-оператор всегда готов оперативно реагировать на наши запросы и находить взаимовыгодные решения. Это очень важный фактор в нашем взаимодействии, позволяющий достигать общих целей быстрее и эффективнее. Мы очень ценим наше сотрудничество и готовы продолжать его в будущем", – отметил региональный менеджер Юрий Малков.

Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов поделился планами компании по расширению емкости транзитных стыков с ключевыми партнерами, а также увеличению доли рынка на международном сегменте, укреплению имиджа компании и представленности на рынке телекоммуникационных услуг Центральной Азии.

"Выгодное географическое положение Казахстана в центре Евразийского континента и проводимая модернизация магистральных сетей позволяют АО "Казахтелеком" предоставлять транзитные емкости между Европой и Азией по кратчайшему маршруту. Так, в сотрудничестве с ОО "Azertelecom International" мы реализуем проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, что позволит выйти на новый уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных и войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия", – подчеркнул главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов.

Участники встречи отметили, что данное мероприятие – это не только возможность обсудить текущие тенденции и будущее взаимодействие, но и шаг в направлении укрепления международных партнерских отношений.

АО "Казахтелеком", фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 18:26

Фото: АО "Казахтелеком"

"В рамках Carrier Meeting мы провели встречи с ключевыми игроками в отрасли телекоммуникаций, которые способствуют интеграции и достижению договоренностей в перспективных для нас направлениях", – отметил член правления АО "Казахтелеком", Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу Алибек Индыкбаев.

По его словам, данное мероприятие вновь подчеркивает важность создания диалоговой площадки в международном сотрудничестве и взаимодействии.

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