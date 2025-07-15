Казахстан и Узбекистан сквозь призму экономики, транспорта, урбанизации и технологий

Центральная Азия переживает период глубоких внутренних трансформаций. На фоне укрепления государственного управления, экономической либерализации и роста интереса к новым технологиям эксперт отметил, как Казахстан и Узбекистан формируют собственные модели развития, сообщает Zakon.kz.

Говоря о двух крупнейших государствах Центральной Азии, главный экономист Центра прикладных исследований "TALAP" Рахим Ошакбаев отметил, что речь идет не о соперничестве, а о параллельных курсах, которые дают возможность сравнивать: как выстраиваются институты, какие приоритетные задачи ставятся в экономике и как реагируют государства на глобальные вызовы. Темпы, масштаб и направленность реформ различаются, но именно это делает следующий анализ особенно ценным для понимания региональной динамики.

Общий макроэкономический обзор. Размер экономики и рост ВВП

Рахим Ошакбаев отметил, что Казахстан уверенно лидирует в Центральной Азии по масштабам экономики. В 2024 году номинальный валовой внутренний продукт страны составил около 286 млрд долларов, тогда как ВВП Узбекистана оценивался примерно в 115 млрд долларов. Иными словами, экономика Казахстана по объему более чем в 2,5 раза превышает узбекскую. При этом население нашего государства составляет 20 млн человек, что почти вдвое меньше населения Узбекистана (около 36-37 млн).

ВВП на душу населения в Казахстане значительно выше, по итогам 2024 года он достиг около 14 200 долларов на человека, тогда как в Узбекистане – лишь около 3 113 долларов на человека.

"Оба государства демонстрировали уверенный рост экономики в 2024 году, однако Казахстан сумел обеспечить сопоставимые темпы роста на базе уже более крупной экономики, что на самом деле задача сложная. Реальный рост ВВП Казахстана за 2024 год составил 4,8% по отношению к предыдущему году. Для сравнения, экономика Узбекистана выросла примерно на 6,5% за 2024 год. Таким образом, узбекская экономика росла несколько быстрее в процентном выражении, но в абсолютном выражении прирост ВВП Казахстана значительно превышал узбекский. Наши 4,8% – это 13 млрд долларов США, узбекские 6,2% – это около 7 млрд долларов". Рахим Ошакбаев

Эксперт считает, что Казахстан, будучи уже страной со статусом верхне-среднего уровня доходов (high-middle income), поддерживает стабильный рост, сопоставимый с быстроразвивающейся, но все еще менее крупной экономикой Узбекистана.

При этом в 2024 году страны столкнулись с повышенной инфляцией, но Казахстану удалось замедлить ее до 8,6%, в Узбекистане же инфляция за 2024 год составила около 9,8%.

"Такая разница во многом – результат различий в подходах к денежно-кредитной политике. Казахстан последовательно проводит политику инфляционного таргетирования и постепенно снижает инфляцию к целевому коридору. Национальная валюта тенге свободно конвертируема с 90-х годов, курс плавающий, что помогает экономике гибче реагировать на внешние шоки. Хотя в 2017 году в Узбекистане был отменен фиксированный курс и введен рыночный механизм формирования обменного курса, валютный рынок остается частично регулируемым, а Центральный банк Узбекистана активно вмешивается в курсообразование. Что сужает инструментарий денежно-кредитной политики и ослабляет ее антиинфляционный эффект. В результате инфляция в стране остается выше целевых ориентиров, несмотря на заявленную политику таргетирования", – акцентировал внимание экономист.

Во внешнеэкономическом плане Казахстан и Узбекистан демонстрируют заметные различия в модели торгового баланса и долговой устойчивости, подчеркнул Ошакбаев. В 2024 году объем внешней торговли Казахстана составил 141,4 млрд долларов, с положительным сальдо в 21,8 млрд долларов, отражая экспортно-ориентированную структуру экономики с высокой долей сырьевых товаров в экспорте. Узбекистан, напротив, завершил год с дефицитом торгового баланса в 15,5 млрд долларов при общем товарообороте в 55 млрд долларов, практически в три раза меньше, чем в Казахстане, что указывает на структурную зависимость от импорта и ограниченные экспортные возможности, считает эксперт.

Финансовая устойчивость стран также различается. Отношение государственного долга к ВВП в Казахстане составляет 11,3%, такой уровень считается умеренным и дает возможность проводить долговую политику без значительного внешнего давления. В Узбекистане же, напомнил аналитик, этот показатель достигает 35%, или 40,2 млрд долларов, из которых внешний долг составляет 33,7 млрд долларов. Такая структура, по мнению Ошакбаева, отражает ограниченные возможности внутреннего рынка капитала, в результате чего правительство Узбекистана активно прибегает к внешним заимствованиям как для покрытия дефицита бюджета, так и для реализации капиталоемких инфраструктурных проектов.

"Казахстан, в свою очередь, делает акцент на внутренние заимствования, а также использует ресурсы Национального фонда, объем активов которого составляет 60 млрд долларов. Фонд выполняет как стабилизационную, так и сберегательную функцию и по международной классификации МВФ относится к категории суверенных фондов благосостояния. Наличие подобного фонда создает дополнительную подушку безопасности в условиях внешней волатильности. В Узбекистане же тоже был создан UzNIF, функции которого схожи с функциями казахстанского холдинга "Самрук-Казына". Рахим Ошакбаев

А вот рынок ценных бумаг Казахстана отличается высокой институциональной зрелостью, за последние пять лет его капитализация выросла с 74,4 млрд долларов до 146,1 млрд. В стране функционируют две основные биржевые площадки: KASE, которая обеспечивает торговлю долговыми и акционерными инструментами внутри страны, и AIX, созданная в рамках Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), ориентированая на международных инвесторов. Кстати, напомнил эксперт, в том же МФЦА действует система английского права, открыт суд МФЦА, где процессы ведут в рамках английского права судьи из Великобритании, там же открыт и Международный арбитражный центр. И этот центр не имеет аналогов в регионе.

Дополнительную устойчивость рынку придает развитая пенсионная система накопительного типа. Активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составляют 42,7 млрд долларов, из которых около 53% размещены в ценных бумагах, включая облигации государственных и корпоративных эмитентов. Таким образом, пенсионный сектор в Казахстане выступает полноценным институциональным инвестором, влияющим на структуру долгового рынка, доходности и ликвидность, считает Рахим Ошакбаев.

В Узбекистане пенсионная система по-прежнему основывается на распределительной модели, а накопительная составляющая остается слаборазвитой как с институциональной, так и с нормативной точки зрения, что ограничивает возможности формирования внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов и сдерживает развитие фондового рынка, снижая потенциал для притока частного капитала в экономику. В целом по ключевым макропоказателям – объем ВВП, доходы на душу населения, темпы роста и инфляция – Казахстан выглядит более благополучно и устойчиво, резюмировал аналитик.

Транспортный узел Евразии и инфраструктура

Географическое положение Казахстана – между Китаем, Россией и выходом к Каспийскому морю – превратило его в ключевое звено трансконтинентальной торговли. В последние годы Казахстан активно капитализирует этот транзитный потенциал. Через страну проходят 13 международных транспортных коридоров (пять железнодорожных и восемь автомобильных), связывающих Китай и Центральную Азию с Европой, Россией, Персидским заливом. Особое значение приобрел так называемый Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) из Китая в Европу через Казахстан, Каспий и Кавказ. В связи с геополитическими событиями 2022-2023 гг. грузооборот по этому маршруту резко вырос более чем в пять раз – с 840 тыс. до 4,5 млн тонн в год. Планируется, что к 2030 году этот объем достигнет 10 млн тонн в год, напомнил эксперт.

Также значительно сократилось время доставки грузов по этому маршруту. Если три года назад путь занимал от 38 до 58 дней, то сейчас он составляет всего 19-23 дня.

"Маршрут приносит стране транзитные доходы и стимулирует логистический бизнес. Казахстан вложил миллиарды долларов в модернизацию железных дорог. За последние три года открыта сеть терминалов в ключевых мировых логистических центрах, включая Сиань и Ляньюньган в Китае, Селетино под Москвой, Ташкент, Алят в Азербайджане и Венгрии, контейнерный хаб в Актау и новый терминал в грузинском порту Поти. Эти проекты позволят Казахстану закрепиться как транзитно-логистическому хабу региона. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель увеличить вклад транспорта и логистики в ВВП с нынешних 6% до 9% к 2026 году, что подчеркивает приоритет развития инфраструктуры", – поделился главный экономист центра "TALAP".

Узбекистан же, по мнению аналитика, будучи doubly landlocked (вдвойне сухопутной страной, окруженной другими сухопутными государствами), не имеет столь выгодных транзитных маршрутов. Большая часть внешней торговли Узбекистана идет через территории соседей – Казахстан (на север и восток) или через Туркменистан к портам Ирана и Каспия. Поэтому Узбекистан объективно менее интегрирован в евразийские транспортные сети. Казахстан же использует свое положение: так, казахстанские и китайские железные дороги на границе стыкуются в пунктах Достык/Алашанькоу и Хоргос, через которые в 2024 году перевезено 28 млн тонн грузов, что на 15% больше, чем в 2023-м. Казахстан также участвует в глобальной инициативе "Один пояс – один путь" и получает инфраструктурные инвестиции из Китая.

Также спикер отметил, что качество инфраструктуры в Казахстане заметно выше: построены современные автомагистрали (коридор Западная Европа – Западный Китай, 2800 км которого проходит через территорию Казахстана), новые международные аэропорты (Астана, Туркестан) и т.д. Эти объекты улучшают логистику для бизнеса, сокращают издержки и привлекают инвестиции.

В Узбекистане инфраструктура также развивается, но Казахстан за счет нефтедолларов и инвестиций ушел вперед в ее модернизации. В итоге Казахстан сегодня – это транспортный мост между Востоком и Западом, генерирующий доходы от транзита и вовлекающий смежные отрасли (склады, перевозки, сервис). Узбекистан же ориентируется больше на внутренний рынок и соседние страны, не обладая столь обширными транзитными возможностями, отметил Рахим Ошакбаев.

Финансовый сектор и предпринимательство

Кроме того, главный экономист центра прикладных исследований акцентировал внимание на развитие финансовой системы и банков. Казахстан опережает Узбекистан по уровню развития. После реформ 1990-х годов в Казахстане сформировался устойчивый банковский сектор с частными крупными банками, развитым розничным кредитованием и цифровыми сервисами. Капитализация банковской системы Казахстана значительно выше, а финансовые услуги доступны большей части населения.

"Ярким примером успеха является финтех-экосистема одного из банков второго уровня – казахстанская платежно-финансовая платформа, которая обслуживает около 75% населения страны и вышла на международные рынки. Этот банк стал одним из самых дорогих компаний региона, его рыночная капитализация превышает 20 млрд долларов. Гибкость финансовой системы позволила Казахстану быстро ввести цифровой тенге, развить безналичные платежи – доля безнала превысила 75%. В Узбекистане в банковском секторе до сих пор доминирует государство (часть крупных банков – государственные или с госпакетом), финтех в начале пути, а проникновение финансовых услуг ниже. Однако нужно отметить, что финтех развивается очень динамично (с 2018 года – либерализация)", – пояснил Рахим Ошакбаев.

Цифровая экономика и инновации

Казахстан делает ставку на инновации и IT как новые точки роста. В стране реализуется нацпроект "Цифровой Казахстан", благодаря которому развиты электронное правительство (еGov, одним из первых в СНГ внедренное), онлайн-сервисы в образовании, здравоохранении. Особое внимание уделяется IT-сектору: действует крупнейший в регионе технопарк Astana Hub. В течение 2024 года резиденты технопарка привлекли более 177 млн долларов инвестиций, увеличив экспорт IT-услуг до 481,5 млн долларов и достигнув общего дохода в 1,3 млрд долларов, напомнил эксперт. Количество созданных рабочих мест в IT-сфере превысило 28 тыс. Проводятся крупные технологические форумы (Digital Bridge собирает десятки стран). Все это закрепляет за Казахстаном имидж регионального IT-хаба Центральной Азии.

В Узбекистане тоже растет IT-отрасль – создан IT-Park в Ташкенте, вводятся налоговые льготы для экспорта софта. На сегодняшний день IT-Park Uzbekistan объединил больше 1600 компаний и увеличил экспорт IT-услуг до 344 млн долларов. 2024 год стал поворотным для IT-индустрии Узбекистана. Компания Uzum вошла в историю как первый узбекский единорог, превысив рыночную оценку в 1 млрд долларов.

"Еще одно интересное сравнение заключается в темпах урбанизации. На начало 2024-2025 годов Казахстан и Узбекистан демонстрировали существенно разные уровни и темпы урбанизации, что отражает стадии их социально-экономического развития. Согласно данным Агентства стратегического планирования РК, 62,7% населения Казахстана проживает в городах, что говорит о зрелой урбанизационной модели: Казахстан постепенно переходит к этапу повышения качества и эффективности городской среды, а не простого ее расширения. В Узбекистане же ситуация иная – по данным Worldometer и переписи ООН, 50,5% населения живет в городах". Рахим Ошакбаев

Почему урбанизация – это важно?

Городские агломерации формируют крупные рынки, а это ключевой драйвер развития бизнеса на уровне "эффектов Маршалла – Эрроу – Ромера", пояснил аналитик. Так, исследование для Мазовецкого региона Польши показывает, что удвоение плотности населения в агломерации сопровождается увеличением локального бизнес-скопления примерно на 76%. Подобное подтверждается и на глобальном уровне, но уже применительно к высшему образованию. Анализ 1500 регионов в 78 странах миру демонстрирует: 10-процентный рост числа университетов на душу населения соответствует примерно 40% прироста ВВП на душу населения в последующие 5-10 лет. Таков объективный и реальный положительный вклад университетов – через накопление капитала знаний, инновации и улучшение человеческого ресурса – как на самом месте их расположения, так и в соседних регионах. Таким образом, очевидно, заявил эксперт, что чем выше плотность населения и больше вузов на душу населения, тем активнее формируются платформы для стартапов, инвестиций и масштабного роста бизнеса, особенно в урбанизированных агломерациях.

"Оба государства ставят своей целью как рост уровня среднего образования по стране, так и развитие качественного высшего образования. В этом оба государства действуют схоже, открывая филиалы международных вузов и строя школы нового поколения. В QS World university rankings вошли шесть вузов Узбекистана и 20 вузов из Казахстана. Будущее стран будет зависеть от качества человеческого потенциала, и руководство обеих республик это прекрасно понимает", – отметил Ошакбаев.

Заключение

Преимущества Казахстана в 2023-2024 годах, по словам главного экономиста центра "ТALAP", очевидны по ряду направлений. Казахстан имеет более крупную экономику и значительно более высокий уровень доходов на душу населения, что свидетельствует о лучшем уровне благосостоянии граждан.

"Казахстанская экономика более диверсифицирована и интегрирована в мировую – наряду с сырьевым сектором растут несырьевые отрасли (финансы, транспорт, сельское хозяйство, IT-услуги). Узбекистан за последние годы тоже добился заметного прогресса в реформах и росте экономики – страна проводит либерализацию, демонстрирует высокие темпы роста ВВП и стремится привлечь инвесторов. Тем не менее разрыв в уровне развития по сравнению с Казахстаном пока существенный. Узбекистану предстоит решить задачи модернизации инфраструктуры, усиления банковского сектора и улучшения деловой среды, чтобы догнать соседа". Рахим Ошакбаев

Экономист подчеркнул, что Казахстан, используя накопленные преимущества, должен продолжать укреплять позиции: инвестируя нефтегазовые доходы в человеческий капитал и новые отрасли, развивая экспортный потенциал вне сырья (от металлопроката до IT-услуг) и удерживая позиции регионального экономического лидера.