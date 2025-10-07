Казахстан и Узбекистан: кто больше занимает денег за границей и для чего

В 2025 году в двух самых сильных экономиках Центральной Азии четко обозначились два подхода к управлению внешним долгом. Если Казахстан делает ставку на устойчивость финансовой системы, то Узбекистан использует заимствования как инструмент экономического ускорения, сообщает Zakon.kz.

Узбекистан: быстрый рост за счет корпоративных заимствований

Согласно отчету Центрального банка Узбекистана, по итогам первого полугодия 2025 года совокупный внешний долг страны достиг 72,2 млрд долларов, увеличившись всего за шесть месяцев на 8,1 млрд долларов, или на 12,1%. Это один из самых значительных приростов за последние годы.

Из общей суммы государственный долг составил 36,8 млрд долларов (в первом квартале – 35,8 млрд), а корпоративный долг – 35,4 млрд долларов (в первом квартале – 32,6 млрд). Таким образом, именно корпоративный сектор стал главным источником роста: частные и квазигосударственные компании нарастили заимствования на 5,2 млрд долларов, тогда как государственный долг увеличился на 2,9 млрд долларов.

"Структура корпоративного внешнего долга включает внешние заимствования частного сектора, в том числе субъектов предпринимательства, привлеченные без государственной гарантии". Центральный банк Республики Узбекистан

Вместе с тем в отчетах МВФ и международных рейтинговых агентств отмечается, что внешняя долговая нагрузка Узбекистана оценивается как умеренная (займы в основном получены на льготных условиях), отмечают в Центральном банке.

Также регулятор уточняет, что в категории "частных" должников значительную долю занимают компании с государственным участием. Эти структуры активно занимают на международных рынках капитала, размещая многомиллиардные облигации.

Как отмечает издание Gazeta.uz, в 2024 году совокупный внешний долг Узбекистана вырос на 10,8 млрд долларов – это рекордный показатель с 2013 года, когда началось ведение такой статистики. Сопоставимый рост наблюдался лишь во время пандемии в 2020 году (плюс 9,2 млрд долларов) и в 2023 году (плюс 9,8 млрд долларов).

Фото: Zakon.kz по данным Mirkonomika

С 2020 года госдолг увеличился на 72%, а корпоративный – почти втрое (в 2,8 раза). В целом совокупный внешний долг страны вырос в 2,1 раза, что делает Узбекистан лидером региона по темпам роста задолженности. Для сравнения: за тот же период внешний долг Кыргызстана вырос на 41,3%, а Казахстана и Таджикистана – лишь на 5,4% и 6% соответственно.

При этом соотношение внешнего долга к ВВП в 2024 году в РУз достигло 55,7% (в 2023 году – 51,9%). Хотя темпы роста госдолга постепенно замедляются, корпоративные заимствования продолжают расти ускоренными темпами.

Казахстан: стабильность долговой политики

На этом фоне Казахстан демонстрирует противоположную модель. По данным Нацбанка РК, на 1 июля 2025 года совокупный внешний долг страны составил 172,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 8,1 млрд долларов.

Рост произошел за счет операций платежного баланса (плюс 4,3 млрд долларов) и курсовых, стоимостных и прочих изменений (плюс 3,8 млрд долларов).

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов подчеркивает, что при оценке долговой устойчивости важно учитывать соотношение долга к ВВП, а не абсолютные цифры. Сейчас этот показатель составляет 57-58%, тогда как в 2018-2019 годах при схожих объемах задолженности (160-170 млрд долларов) он достигал 110-120%. По словам Сулейменова, страна выросла, а долг остался на том же уровне.

"Около 90% – это задолженность самих крупных нефтегазовых компаний. Как вы знаете, понятно, они инвестируют в Казахстан, но они должны эти деньги вернуть потом обратно в те страны, откуда эти деньги пришли. Это и формирует так называемую межфирменную задолженность. И это абсолютное большинство, большая часть внешнего долга нашей страны. Государственный внешний долг занимает совсем небольшой процент, то есть государство: за что государство должно нерезидентам, он составляет около 9%, всего лишь 9%, или 14 млрд". Тимур Сулейменов

В структуре внешнего долга Казахстана 86,8% приходится на долгосрочные обязательства (свыше одного года). Такая структура снижает риски ликвидности, хотя и делает экономику более чувствительной к мировым колебаниям процентных ставок.

По видам инструментов преобладают кредиты и займы от нерезидентов (72,2%), а также долговые ценные бумаги, находящиеся у нерезидентов (9,2%).

На 1 июля 2025 года государственный долг остался на уровне 14,7 млрд долларов, долг банков и организаций с госучастием вырос до 18,8 млрд, долг частного сектора – до 139,3 млрд, гарантированный долг – 3,2 млрд.

Из этих данных видно, что более 80% совокупного внешнего долга Казахстана приходится на частный сектор, при этом умеренный рост наблюдается в секторе государственных компаний и банков с госучастием.

Два пути долгового развития

Подводя итоги, можно отметить: к середине 2025 года Узбекистан и Казахстан демонстрируют два разных подхода к управлению внешним долгом. Узбекистан делает ставку на активное привлечение средств извне для ускорения роста и модернизации экономики. Казахстан, напротив, сосредоточен на сохранении устойчивости, прозрачности и контроле над долговой нагрузкой.

Обе страны движутся к общему региональному росту, но разными средствами: Казахстан – через стабильность и предсказуемость, Узбекистан – через инвестиционное ускорение.

Ранее мы сообщили, что Узбекистан обошел все страны по темпам роста бизнеса в Казахстане.