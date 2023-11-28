Президент Узбекистана обозначил приоритеты регионального сотрудничества для экономик ЦА

Во время саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии в Баку глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что сотрудничество вышло на новый уровень. Во встрече принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось 24 ноября и прошло под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В нем также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, исполнительные секретари Европейской экономической комиссии Татьяна Молчан и ЭСКАТО ООН Армида Алисджабана. Почетными гостями стали: премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Грузии Ираклий Гарибашвили, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств залива Джасим Аль-Будайви.

Приветствуя участников встречи, лидер Узбекистана отметил плодотворное председательство Азербайджана в СПЕКА, за период деятельности которого региональное сотрудничество в рамках программы вышло на качественно новый уровень. Он подчеркнул, что за время работы спецпрограмма продемонстрировала свою востребованность как эффективного механизма регионального партнерства в достижении Целей устойчивого развития.

Так, в рамках Программы реализовано более 400 проектов по расширению практического взаимодействия в сферах торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других. Приняты стратегии по упрощению торговли и инновационному развитию. Атмосфера добрососедства и доверия, а также углубление процессов интеграции в Центральной Азии только укрепились за последнее время.

По словам главы Узбекистана, со странами региона – Азербайджаном, Грузией и Венгрией – реализуются крупные программы в области промышленной кооперации и инфраструктуры, а на приграничных территориях создаются современные торгово-логистические центры и специальные экономические зоны.

Также лидер Узбекистана обозначил ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА в контексте современных вызовов и угрозы, с которыми сталкиваются страны региона в условиях глобальной геополитической нестабильности.

Чтобы Программа была еще более действенной региональной платформой для расширения экономического сотрудничества, на саммите предложено кардинально повысить эффективность деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства, укрепления институциональных основ Программы.

Принято решение совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО разработать Концепцию развития "СПЕКА-2030".

Кроме того, решено в следующем году запустить Целевой фонд СПЕКА для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, "умного" сельского хозяйства, создания современной социальной инфраструктуры.

Для развития сопряженных транспортных коридоров между государствами отмечена необходимость реализации дорожной карты по цифровизации процесса обмена данными в рамках Транскаспийского мультимодального коридора.

Вместе с тем Шавкат Мирзиёев на саммите озвучил предложение провести в следующем году в Узбекистане международный форум "Цифровые транспортные коридоры", а в рамках СПЕКА создать специальную рабочую группу высокого уровня по обеспечению продовольственной безопасности и провести ее первую встречу в 2024 году в Самарканде.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения гендерного равенства. Таким образом, в целях постоянного и системного стимулирования активных инициатив и конкретных планов в рамках Программы предложено создать Совет деловых женщин СПЕКА. Президент Узбекистана озвучил инициативу награждать в рамках Совета международной премией "Признание СПЕКА" женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие стран региона.

На саммите заострили внимание на восстановлении сотрудничества с Афганистаном в рамках СПЕКА.

"Нельзя допустить, чтобы Афганистан остался один на один со своими проблемами. Без установления международного диалога с действующим правительством невозможно будет достичь какого-либо положительного результата", – заметил глава Узбекистана.

В завершение мероприятия Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что многостороннее партнерство в рамках Региональной программы СПЕКА работает во имя обеспечения устойчивого развития и благополучия народов стран Центральной Азии.