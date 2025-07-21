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Экономика и бизнес

Новые возможности для выпускников в бизнесе

Стажировка на Allur Qadam, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 14:47 Фото: Allur
Allur Qadam – это оплачиваемая годовая стажировка, созданная для амбициозных выпускников, стремящихся перейти от теоретических знаний к практическому опыту и начать успешную карьеру в ведущей автомобильной компании Казахстана.

Пилотная программа была запущена в Алматы на базе дистрибьюторского направления Allur. Уже с первого дня участники погружаются в реальные бизнес-процессы, получают ценный опыт и понимание того, как работает крупный автомобильный бизнес.

Программа охватывает ключевые направления дистрибуции и построена так, чтобы раскрыть потенциал каждого участника. Так, в блоке "Продажи" стажеры на практике изучат путь от анализа рыночной ситуации и формирования предложения до планирования продаж и оценки результатов. В рамках направлений "Маркетинг" и "Клиентский сервис" участники работают над реальными кейсами – от запуска рекламных кампаний и анализа поведения потребителей до организации сервисных процессов и взаимодействия с клиентами на всех этапах их обращения.

Фото: Allur

Также интересным пунктом является "Послепродажное обслуживание", где стажеры получат практический опыт через кейсы, связанные с оптимизацией сервисного обслуживания. Молодые специалисты изучат работу дилерской сети, рассмотрят логику обеспечения запасными частями и управление технической документацией. Такой подход позволяет получить всестороннее представление о работе дистрибуции и ощутить себя полноценной частью команды.

"Наша компания всегда стремится к инновациям и развитию. Одним из ключевых направлений для нас является поддержка молодых специалистов во всех направлениях нашего бизнеса. Нынешние руководители в подразделениях когда-то тоже пришли в Allur стажерами. Именно поэтому мы глубоко убеждены, что молодые люди, которые пройдут программу Allur Qadam, получат бесценный опыт и заложат прочный фундамент для своей будущей карьеры.", – отметила операционный директор Allur Зухра Шаяхметова.

Участников ждет корпоративное обучение в Академии дистрибуции, персональное наставничество от топ-менеджеров Allur и реальные проекты с первого дня стажировки.

Фото: Allur

В планах компании – расширение проекта Allur Qadam и охват всех направлений бизнеса. Сегодня Allur уже предоставляет возможности для практики и стажировок на производственной площадке в Костанае. Благодаря развитию корпоративного университета и сотрудничеству с техническими вузами, компания активно вовлекает студентов инженерных специальностей в производственные процессы, формируя прочную основу для развития инженерных кадров в отрасли.

Подробная информация и форма для регистрации доступна на сайте qadam.allur.kz

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Айсулу Омарова
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