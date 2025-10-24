Новая площадка для развития инженерного потенциала Казахстана

На базе Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова состоялось торжественное открытие Высшей инженерной школы Allur – современного образовательного пространства, созданного при поддержке ведущей автомобильной компании Казахстана.

Проект стал очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между предприятием Allur и университетом, направленного на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для машиностроительной отрасли страны.

В рамках проекта выполнен капитальный ремонт помещений общей площадью 300 квадратных метров и полное оснащение современной мебелью. Новое пространство создано с учетом актуальных требований к инженерному образованию – это современная, технологичная среда, вдохновляющая студентов на профессиональное развитие и инновационные идеи.

Фото: Allur

В ближайшее время планируется установка оргтехники и создание визуального контента, отражающего инженерный дух и миссию школы.

"Allur всегда стремился быть не просто производителем, а центром технологического прогресса. Мы уверены, что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее машиностроения Казахстана", – отметил исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов.

Идея создания Высшей инженерной школы Allur – результат многолетнего и плодотворного взаимодействия между предприятием и университетом. С 2017 года реализуется программа дуального обучения, в рамках которой ежегодно более 100 студентов проходят практическую подготовку на производственных площадках завода Allur, получая реальные профессиональные навыки.

Фото: Allur

Особое значение имеет и участие компании в реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2015-2019 годы, благодаря которой сотрудники завода могут получить степень магистра.

На предприятии Allur сегодня действуют базовые кафедры машиностроения и психологии, что позволяет студентам и преподавателям университета интегрировать теоретические знания с практическими навыками, знакомясь с современными технологиями и процессами производства. Педагоги КРУ проходят стажировки и повышение квалификации на заводе, осваивая передовые подходы и технологии отрасли.

Завод также активно участвует в разработке и обновлении образовательных программ по направлению "Машиностроение". Сотрудники Allur выступают в роли наставников и преподавателей-практиков, передавая студентам знания, основанные на реальном опыте и современных производственных решениях.

Фото: Allur

"Создание Высшей инженерной школы Allur – это не просто новое пространство. Это шаг к интеграции образования, науки и производства. Мы создаем экосистему, где будущие инженеры учатся думать технологически, понимать процессы и внедрять инновации", – подчеркнул Аргулан Майконов.

Открытие школы стало новым этапом взаимодействия бизнеса и образования, укрепляющим инженерный потенциал региона и формирующим поколение специалистов, готовых к вызовам промышленности будущего.