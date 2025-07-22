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Экономика и бизнес

Правительство РК утвердило важную стратегию, которая изменит будущее нефтепереработки

Нефть, переработка, стратегия, правительства , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 19:29 Фото: МЭ РК
Правительство Казахстана утвердило долгосрочную Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, направленную на повышение конкурентоспособности сектора в условиях глобального энергетического перехода, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 22 июля в Министерстве энергетики, документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии.

"Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 миллионов тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90-95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью", – говорится в сообщении.

Центральным элементом Концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое – с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти, и повысить глубину переработки до 94%.

В документе отражена необходимость адаптации к глобальным вызовам, включая рост спроса на нефтепродукты в Азии – прогнозируемый на уровне 2-3% ежегодно до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), – и давление декарбонизации. Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве.

Ключевые приоритеты стратегии включают:

  • Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5-2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
  • Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
  • Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
  • Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест. Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерство с международными компаниями для обмена технологиями.

Стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 миллиардов баррелей. В контексте глобального сдвига к "зеленой" энергии это позиционирует страну как регионального лидера в переходе от сырьевого экспорта к высокотехнологичной переработке, потенциально повышая устойчивость экономики к колебаниям цен на нефть. Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.

Ранее сообщалось, что изменение глобального нефтяного рынка оказывает прямое влияние на экономику Казахстана, отражаясь на его внешнеторговом обороте. Хотя показатели и удерживаются в отрицательной зоне, общая динамика впервые демонстрирует признаки постепенного улучшения. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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