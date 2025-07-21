Нефтяной обвал: как Казахстан меняет торговую стратегию

Изменение глобального нефтяного рынка оказывает прямое влияние на экономику Казахстана, отражаясь на его внешнеторговом обороте. Хотя показатели и удерживаются в отрицательной зоне, общая динамика впервые демонстрирует признаки постепенного улучшения, сообщает Zakon.kz.

Cдерживающий фактор

С января 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана снизился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экономист Тулеген Аскаров отмечает: за 5 месяцев падение замедлилось до 4,5%, составив 53 млрд 524,8 млн долларов. Для сравнения: среднемесячные нефтяные цены с начала года опустились на 18,2% до 62,78 доллара за баррель к июню.

"Продолжившееся в мае снижение мировых цен на нефть марки "Brent" не позволило динамике внешнеторгового оборота Казахстана выйти из отрицательной плоскости, хотя в расчетах статистиков в среднегодовом выражении наблюдается постепенное ее улучшение". Тулеген Аскаров

Объем казахстанского экспорта за январь-май сократился на 9,2% до 29 млрд 754,7 млн долларов, тогда как импорт увеличился на 2,2% до 23 млрд 770,1 млн долларов. Такая разнонаправленная динамика привела к значительному снижению сальдо внешней торговли – разницы между экспортом и импортом – на 37,1%, или на 3 млрд 537,3 млн долларов, до 5 млрд 984,6 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

География торговых связей

Наибольшее сокращение объема торговли Казахстана наблюдается с партнерами по ЕАЭС – на 5,2% до 10 млрд 838,5 млн долларов. Это обусловлено значительным падением казахстанского экспорта на этом направлении – на 13,2% до 3 млрд 654,1 млн долларов, тогда как импорт из этих стран уменьшился лишь на 0,5% до 7 млрд 184,4 млн долларов. Торговое сальдо здесь сложилось отрицательным – минус 3 млрд 530,3 млн долларов за январь-май.

Торговый оборот Казахстана со странами дальнего зарубежья сократился на 5,0% до 39 млрд 851,7 млн долларов, включая экспорт – на 10,1% до 24 млрд 23,1 млн долларов. Импорт из этих государств в Казахстан увеличился на 3,9% до 15 млрд 828,6 млн долларов. Сальдо торговли с ними остается положительным на уровне 8 млрд 194,5 млн долларов, однако по сравнению с январем-маем прошлого года оно уменьшилось весьма значительно – на 28,6%.

В наименьшей степени снизился объем торговли с партнерами по СНГ – лишь на 2,8% до 13 млрд 673,1 млн долларов. Поставки казахстанских товаров в эти страны уменьшились на 5,3% до 5 млрд 731,6 млн долларов, в обратном же направлении ввоз сократился всего на 0,9% до 7 млрд 941,4 млн долларов. Сальдо торговли здесь сложилось отрицательным на уровне минус 2 млрд 209,8 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

Россия и Китай: смена торговых приоритетов?

Главным источником отрицательного сальдо в торговле Казахстана с партнерами по ЕАЭС и СНГ остается Россия. Экспорт в эту страну за 5 месяцев текущего года обвалился на 20,1% до 2 млрд 930,7 млн долларов, импорт же из нее в Казахстан уменьшился лишь на 0,8% до 6 млрд 698,0 млн долларов, что дало негативный баланс в минус 3 млрд 767,3 млн долларов. Доля России в общем объеме внешней торговли Казахстана продолжает снижаться – за январь-май она опустилась до 17,99% с 18,1% в январе-апреле и 18,3% в первом квартале.

Китай, выступающий сейчас главным торговым партнером Казахстана, напротив, заметно увеличил свою долю – до 22,2% с 20,8% месяцем ранее и 20,3% за первый квартал. Объем казахстанского экспорта в Поднебесную составил за январь-май 5 млрд 240,1 млн долларов, импорт же из этой страны сложился на уровне 6 млрд 640,9 млн долларов. Таким образом, и в торговле с Китаем у Казахстана сальдо оказалось отрицательным в минус 1 млрд 400,8 млн долларов.

"В экспорте из Казахстана и импорте в нашу страну Китай занимает второе место, уступая соответственно Италии и России. Но вполне возможно, что уже вскоре Китай выйдет на первое место по доле в импорте в Казахстан, так как у него она растет, тогда как у России снижается". Тулеген Аскаров

Среди интеграционных образований ключевым партнером Казахстана выступает Европейский Союз с долей в товарообороте 34,6%, далее следуют СНГ (25,6%) и ЕАЭС (20,3%). Европа лидирует и в географическом разрезе с долей в 36,5%, вплотную за ней идет Азия (33,5%), а далее с большим отрывом расположились Америки (3,5%), Африка (0,9%), Австралия и Океания (0,04%).

Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США. Главной угрозой для внешней торговли страны стали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором оказались валютные и инвестиционные риски.