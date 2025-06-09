Концепцию развития киберспорта утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 2 июня 2025 года утвердило Концепцию развития киберспорта в Республике Казахстан на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане признается потенциал киберспорта, стимулируются развитие соответствующей инфраструктуры и продвижение данного направления среди населения. К 2026 году прогнозируется достижение аудитории киберспорта до 5 млн человек.

Одними из ключевых направлений развития киберспорта в стране на 2025-2029 годы станут создание и развитие региональных студенческих и школьных киберспортивных лиг, которые станут основой для устойчивой и масштабной экосистемы, способной выявлять, продвигать талантливых игроков из всех уголков страны.

Необходимым аспектом развития киберспорта в Казахстане является также внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и виртуальная реальность, которые могут радикально изменить способы проведения и восприятия киберспортивных событий.

Основные принципы и подходы развития киберспорта в стране представляют собой основу для его дальнейшего роста, а именно:

интеграция с системой образования в ОВПО (поддержка дополнительных образовательных программ (minor), развитие студенческих и школьных лиг);

конкуренция через регламентирование системы рейтинга спортсменов, проведение спортивных соревнований;

государственно-частное партнерство с целью привлечения инвестиций;

профессионализация отрасли по аналитике, менеджменту, судейству и другим направлениям;

проведение научных исследований в области психологии, физиологии, образования и экономики киберспорта с внедрением аналитики данных в тренировочный процесс;

развитие инфраструктуры (построение киберспортивных арен, студий трансляции, тренировочных баз, поддержка как любительских, так и профессиональных компьютерных клубов).

Реализация в среднесрочном и долгосрочном периоде настоящей Концепции будет основываться на социальной ответственности бизнеса для населения.

В условиях ограниченного финансирования развитие киберспорта станет возможным благодаря помощи со стороны следующих коммерческих компаний:

представители электронной индустрии (производители техники и оборудования);

телекоммуникационные операторы;

букмекерские конторы, активно участвующие в продвижении киберспорта, другие бренды, связанные с цифровыми технологиями и молодежной аудиторией.

Киберспорт формирует и развивает такие навыки, как стратегическое мышление, способность к командному взаимодействию, скорость реакции и иные когнитивные способности, что оказывает положительное влияние на интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

В связи с этим необходимо создание киберспортивных академий в каждом регионе, что позволит обучать и развивать спортсменов и тренеров.

Особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к участию в киберспортивной деятельности для различных категорий граждан, в том числе молодежи, проживающей в сельской местности и отдаленных регионах.

Концепцией предусмотрены реализация подходов и развитие киберспорта по следующим пяти направлениям:

1. Развитие киберспорта в образовании

Для интеграции киберспорта в образовательное пространство необходимо поэтапное включение его элементов в учебные программы ОВПО.

Также необходимо обеспечить регулярное проведение обучающих семинаров и тренингов для преподавателей ОВПО.

С целью мотивации учащейся молодежи и развития соревновательной среды важно регулярно проводить республиканские и международные киберспортивные соревнования среди студентов, учащихся ОВПО и организаций ТиПО.

2. Информационная поддержка киберспорта

Необходимо развивать медийную и информационную инфраструктуру, охватывающую как специализированную аудиторию, так и широкие слои населения.

Одними из ключевых направлений являются создание и развитие специализированных новостных потоков, блогов и информации на онлайн-платформах.

Будут созданы и поддержаны специализированные программы о киберспорте на национальном телевидении и в социальных сетях.

Особое внимание будет уделено взаимодействию с инфлюенсерами – как местными, так и международными.

Будут разработаны и опубликованы материалы по тематике киберспорта в специализированных научных и учебных изданиях, что позволит обеспечить академическое признание киберспорта как важного элемента цифровой культуры и инновационного направления в сфере молодежной политики, образования и экономики.

3. Популяризация киберспорта

Ключевым направлением популяризации и институционализации киберспорта в Казахстане является проведение регулярных киберспортивных соревнований различного уровня и направленности киберспортивных дисциплин.

Планируются организация и проведение одного масштабного национального и/или международного соревнования по одной из популярных игровых дисциплин.

На региональном уровне будут проведены LAN-турниры с открытыми квалификациями по трем наиболее востребованным игровым дисциплинам.

Отдельное значение имеет проведение соревнований среди сотрудников центральных и местных государственных органов, а также журналистов.

4. Киберспорт как спорт высших достижений

Поправки в законодательство будут предусматривать возможность присвоения спортивных званий и разрядов спортсменам, а также квалификационных категорий тренерам, работающим в киберспорте.

Планируется организация регулярных тренировочных сборов на базе республиканского государственного казенного предприятия "Дирекция развития спорта" с участием лучших казахстанских игроков по киберспорту.

В состав ДРС предлагается привлечь профильных киберспортивных аналитиков и тренеров.

5. Стабильность развития киберспорта

С целью формирования устойчивой и функционирующей экосистемы киберспорта в Республике Казахстан необходимо активное стимулирование создания киберспортивных клубов. Будут проведены регулярные круглые столы с участием представителей государственных органов, бизнеса, образовательных учреждений и киберспортивного сообщества. Такие диалоговые площадки позволят выработать меры поддержки, механизмы вовлечения молодежи и развития индустрии на региональном уровне.

Основные целевые индикаторы:

Увеличение числа ОВПО, предлагающих программы и курсы по киберспорту (с 1 в 2025 году до 2 в 2029 году).

Увеличение числа публикаций и материалов о киберспорте в СМИ и на цифровых платформах (с 1% в 2025 году до 40% к 2029 году).

Увеличение количества зрителей и участников киберспортивных соревнований в Казахстане (до 4,8 млн человек к 2029 году).

Участие казахстанских команд в мировых киберспортивных соревнованиях по ключевым дисциплинам (2025 – CS 2, Dota 2, PUBG, 2026 – CS 2, Dota 2, E-football, 2027 – CS 2, Dota 2, PUBG Mobile, 2028 – Dota 2, CS 2, 2029 – Dota 2, CS 2, E-football).

Обеспечение роста числа киберспортивных клубов и организаций в Казахстане (с 8 в 2025 году до 10 к 2029 году).

Постановление введено в действие со 2 июня 2025 года.