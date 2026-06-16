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Политика

Назначен новый заместитель акима Алматинской области

Куаныш Бахытулы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:26 Фото: gov.kz
У акима Алматинской области Марата Султангазиева появился новый заместитель. Им стал Куаныш Бахытулы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня объявили в пресс-службе акимата региона:

"Распоряжением акима Алматинской области Куаныш Бахытулы назначен на должность заместителя акима Алматинской области с 16 июня 2026 года".

Куаныш Бахытулы родился 10 июня 1977 года в Алматинской области. В 1998 году окончил Казахский государственный университет мировых языков по специальности "Делопроизводитель – специалист международного уровня", в 2008 году – Шымкентский университет по специальности "Экономика", в 2010 году – Алматинский университет непрерывного образования по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в частном секторе. В разные годы работал менеджером, помощником генерального директора, заместителем директора, главным менеджером и менеджером административно-хозяйственного отдела в коммерческих организациях. Также занимал должности главного специалиста и руководителя аппарата акима Бостандыкского района Алматы, начальника отдела и заместителя руководителя Управления предпринимательства и промышленности Алматы, заместителя акима Ауэзовского и Алмалинского районов Алматы, начальника отдела грузовых перевозок АО "Международный аэропорт Алматы".

С августа 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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