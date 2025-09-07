#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 23:35 Фото: pexels
Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи, 7 сентября приняли решение повысить в октябре совокупные квоты на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Согласно утвержденному плану, добыча Саудовской Аравии и России вырастет на 42 тыс. б/с, Ирака – на 17 тыс. б/с, ОАЭ – на 12 тыс. б/с, Кувейта – на 11 тыс. б/с, Казахстана – на 6 тыс. б/с, Алжира – на 4 тыс. б/с, Омана – на 3 тыс. б/с.

В ОПЕК отметили, что решение принято на фоне стабильных прогнозов для мировой экономики и благоприятной конъюнктуры рынка, в частности низких объемов нефтяных запасов.

При этом организация подчеркнула, что действующие ограничения в размере 1,65 млн б/с могут быть досрочно сняты полностью или частично в зависимости от рыночной ситуации.

Следующее заседание "восьмерки" ОПЕК+ запланировано на 5 октября.

Ранее сообщалось, что правила поставки нефтепродуктов единым оператором изменили в Казахстане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
