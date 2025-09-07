Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи, 7 сентября приняли решение повысить в октябре совокупные квоты на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Согласно утвержденному плану, добыча Саудовской Аравии и России вырастет на 42 тыс. б/с, Ирака – на 17 тыс. б/с, ОАЭ – на 12 тыс. б/с, Кувейта – на 11 тыс. б/с, Казахстана – на 6 тыс. б/с, Алжира – на 4 тыс. б/с, Омана – на 3 тыс. б/с.



В ОПЕК отметили, что решение принято на фоне стабильных прогнозов для мировой экономики и благоприятной конъюнктуры рынка, в частности низких объемов нефтяных запасов.

При этом организация подчеркнула, что действующие ограничения в размере 1,65 млн б/с могут быть досрочно сняты полностью или частично в зависимости от рыночной ситуации.

Следующее заседание "восьмерки" ОПЕК+ запланировано на 5 октября.

