В Уголовном кодексе скорректировали ответственность за оборот нефти и нефтепродуктов

Норма об ответственности за оборот нефти и нефтепродуктов скорректирована с учетом правовых позиций Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в нормативном постановлении от 18 мая 2023 года признал статью 197 Уголовного кодекса соответствующей Конституции в следующем истолковании: при привлечении лица к уголовной ответственности по данной статье под документами следует понимать регламентированные в законодательстве документы, свидетельствующие о законности совершения лицом названных действий.

Конституционный суд указал, что отсутствие точного и четкого законодательного определения, какой именно документ выступает в качестве подтверждающего законность происхождения нефти или нефтепродуктов, создает предпосылки для широкого толкования со стороны правоприменителя и потенциально может привести к нарушению конституционных прав и свобод граждан.

Также говорилось, что законодателем не установлен порог криминализации данных деяний. Уголовная ответственность по этой статье может наступать и при совершении данных деяний с незначительным объемом нефти или нефтепродуктов.

В итоге в рамках реализации решения Конституционного суда приняты следующие законодательные меры:

Законом от 6 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" внесены изменения в статьи 18 и 19 Закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", согласно которым уточняется перечень документов, подтверждающих происхождение нефтепродуктов.

Кроме того, законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" в статью 3 УК внесено уточнение, в соответствии с которым значительным ущербом по статье 197 признается ущерб, превышающий 200 МРП.

Эта поправка позволяет исключить из уголовной юрисдикции деяния, не представляющие существенной общественной опасности.

Ранее мы рассказали, что по решению Конституционного суда нормы УПК об ограничениях при домашнем аресте приведены в соответствие с Конституцией.