Костанайский тракторный завод продолжает инвестировать в кадры и локализацию

2025 год, объявленный президентом Казахстана Годом рабочих профессий, стал для Костанайского тракторного завода временем масштабных преобразований и развития. В центре внимания – модернизация производства и рост доли местного содержания, а также системное обучение и развитие кадров.

За прошедший год завод освоил локализацию сотен деталей: от балок и кронштейнов до сложных элементов кабины и крепежных изделий – все они теперь изготавливаются по стандартам на собственной производственной базе. Среди локализованных деталей – поручни, ребра, ступеньки, обечайки, гайки и болты, детали безопасности и многое другое. В планах предприятия перейти к производству топливных и гидравлических баков. Такой рост доли местного содержания позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих и оперативно адаптировать технику под специфические условия казахстанских полей.

Фото: Костанайский тракторный завод

"Мы постоянно увеличиваем локализацию, чтобы сделать продукцию максимально адаптированной к условиям и требованиям наших сельхозпроизводителей", – отмечает начальник производственного управления завода Георгий Пивоваров.

Стоит отметить и запуск с этого года собственного монтажного участка подсборки дисков и резины. За счет новых технологий и оборудования модернизируется не только моторная часть, но и корпусные элементы: изменена технология изготовления передних и задних крыльев, увеличено производство деталей кабины и облицовки, таких как кронштейны, стойки и другие.

Фото: Костанайский тракторный завод

Однако локализация – это только часть успеха. Ведущую роль играет поддержка человеческого капитала. Значительный шаг в подготовке персонала был сделан еще в 2020 году, когда сотрудники завода прошли обучение на Петербургском тракторном заводе. Это позволило запустить на Костанайском заводе полный цикл изготовления пластиковых компонентов, включая сложнейший – капот.

С тех пор обучение стало ежегодной практикой: специалисты Костанайского тракторного завода регулярно повышают квалификацию как на отечественных, так и зарубежных площадках. В рамках Года рабочих профессий развитие этого направления получит дополнительный импульс: уже осенью 2025 года на предприятие приедут сотрудники Петербургского тракторного завода, чтобы провести обучение костанайских коллег по новым технологическим процессам и современным стандартам качества.

Один из постоянных участников программ повышения квалификации – инженер-конструктор Анатолий Стукалин – месяц назад прошел в кадровый резерв предприятия – проект, направленный на выявление и поддержку перспективных сотрудников, готовых взять на себя управленческие и ответственные роли в компании.

"Обучение в Петербурге стало для меня поворотным моментом. Тогда я впервые увидел полный цикл производства, познакомился с передовыми технологиями и получил уникальные знания напрямую от ведущих экспертов машиностроения", – рассказывает Анатолий.

Фото: Костанайский тракторный завод

Подав заявку в кадровый резерв предприятия, Анатолий успешно прошел отбор и сегодня участвует в программе подготовки будущих управленцев. Для него это стало новым этапом профессионального роста: он не только расширяет свои технические знания, но и осваивает навыки, необходимые для руководящей работы.

Совокупность инвестиций в обучение персонала и развитие локализации позволяет Костанайскому тракторному заводу выпускать технику, которая соответствует высоким стандартам качества и потребностям аграрного сектора Казахстана. Важным инструментом поддержки фермеров является также государственная программа льготного кредитования, благодаря которой уже свыше 100 тракторов с двигателями Weichai переданы сельхозпредприятиям по всей стране. Завод продолжает играть ключевую роль в развитии отечественного машиностроения, поставляя современную и надежную технику, спроектированную с учетом специфики казахстанских условий. Кировец востребован не только у аграриев, но и в коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях, где особенно ценят его мощность, универсальность и долговечность.