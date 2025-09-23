#АЭС в Казахстане
События

Профориентационные экскурсии для учащихся продолжаются на ведущих предприятиях Астаны

завод, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 18:10 Фото: акимат Астаны
В Астане в рамках Года рабочих профессий реализуется масштабный профориентационный проект, организованный Центром развития туризма Astana Tourism.

Школьникам и студентам колледжей не просто рассказывают, а на местах показывают, как работают передовые предприятия столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Фото: акимат Астаны

Проект осуществляется в рамках реализации Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2029 года. Программой охвачены ученики 7-11-х классов из более 120 школ и учащиеся первых курсов 20 колледжей столицы.

С апреля до настоящего времени в экскурсиях приняли участие более 3 тысяч подростков, а к концу года количество достигнет 12 500 учащихся.

Фото: акимат Астаны

"За это время ребята успели побывать на самых разных предприятиях города. Своими глазами увидели, как работает швейная фабрика "Ютария", где привычные ткани превращаются в готовую продукцию, и предприятие "Аромат", где создают парфюмерию. На заводах столицы школьники наблюдали за производством электротехнического оборудования, железобетонных конструкций и ремонтом вагонов. Не менее интересно прошли встречи в Nazarbayev University, Медицинском университете "Астана" и IT-университете, где будущим абитуриентам рассказали о научных и образовательных возможностях. Сотрудники гостиницы Radisson Hotel, Wyndham Garden Astana и Saad Astana показали, как в столице устроен сервис гостеприимства, а городские организации – КТЖ, Главный вычислительный центр, Казгидромет, "Астана-Энергия", "Астана Тазалык", "Астана-Зеленстрой" и автобусный парк №1 – позволили ребятам заглянуть за кулисы повседневной жизни мегаполиса", – рассказала директор Департамента туристского сервиса и инфраструктуры Центра развития туризма Astana Tourism Ольга Абельдинова.

Фото: акимат Астаны

Особое впечатление на участников проекта произвела экскурсия на завод Metal Former – первое в Казахстане предприятие по производству фасадных и кровельных материалов.

Школьники и волонтеры прошлись по производственным цехам, увидели линии по металлообработке и изготовлению панелей, познакомились с современными технологическими процессами.

"Наш завод – первое в республике предприятие по производству фасадных материалов. В декабре 2023 года состоялось его открытие с участием главы государства. Основное направление – производство строительных материалов для наружных и кровельных поверхностей домов. Мы также участвуем в национальном проекте "Комфортная школа" и готовим материалы для облицовки новых школ", – рассказал представитель завода.

Metal Former стал примером успешного импортозамещения и производственного старта.

Фото: акимат Астаны

Для школьников экскурсия стала настоящим открытием.

"Мы знали, что есть инженеры и технологи, но здесь все оживает. Интересно наблюдать, как из простого листа металла рождаются материалы для целых зданий. Теперь я понимаю, что хочу связать свое будущее с инженерией", – поделилась впечатлениями ученица 10-го класса школы-гимназии №32 Ангелина Руш.

Педагоги отмечают, что такие проекты помогают подросткам увидеть реальные перспективы и сделать осознанный выбор профессии.

Айсулу Омарова
