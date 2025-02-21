Год рабочих профессий: как рабочие на заводах, поддержанных БРК, способствуют росту экономики страны
Рабочие профессии – это основа индустриального Казахстана, благодаря которым страна продолжает двигаться вперед. Сварщики, водители, строители, машинисты – специалисты, чей труд способствует строительству городов, развитию инфраструктуры и укреплению экспортного потенциала страны. Объявление Года рабочих профессий – отличная возможность подчеркнуть важность специалистов, усовершенствовать условия труда и вдохновить молодежь на выбор технических специальностей.
Поддержка и развитие промышленных объектов в регионах – одна из ключевых задач АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"). За последние годы при финансовой поддержке БРК введены в эксплуатацию заводы, фабрики и инфраструктурные объекты, которые не только способствуют экономическому развитию, но и создают тысячи рабочих мест для местного населения. Реализация крупных проектов в регионах улучшает социальную инфраструктуру, повышает уровень жизни и открывает новые перспективы для молодёжи, которая выбирает рабочие профессии как стабильный и перспективный путь.
Неоценимый вклад в развитие молодых специалистов вносят и наставники – опытные специалисты, которые передают свои знания и навыки молодежи. Благодаря таким наставникам сохраняются традиции мастерства, повышается качество подготовки кадров, а молодое поколение получает уникальную возможность учиться у тех, кто на практике доказал свою компетентность.
Ернатбек Дукенбаев работает на солнечной электростанции (СЭС) "Балхаш". Житель города Балхаш присутствовал на первой выработке станции.
Фото: БРК
"Работа мне очень нравится. У меня есть внуки – они приезжали посмотреть со мной станцию. С любопытством рассматривали все вокруг, прошлись по объекту и потом сказали: "На деда будем похожи, здесь будем работать", – рассказывает работник станции.
За плечами работницы Донского горно-обогатительного комбината (ГОК) Ирины Морозовой более 30 лет стажа.
Фото: БРК
"Проработав столько лет, могу сказать, что на нашем комбинате трудятся настоящие профессионалы. Сегодняшнее поколение может гордиться, что учится у таких опытных наставников. У нас есть программы подготовки специалистов, мы постоянно обучаем кадры", – рассказывает специалист.
Нурлан Жанайдаров, молодой специалист, работает на Донском ГОКе 8 лет.
Фото: БРК
"Сегодня на Донском ГОКе трудятся более 8 тысяч человек. Среди них много молодых специалистов. Для улучшения их социального положения компания предоставляет материальную поддержку, жилье по низкой процентной ставке, организует комфортные рабочие места. В городе Хромтау также построен спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и спортивными площадками – все для того, чтобы сотрудники могли с пользой проводить свободное время", – сказал Нурлан Жанайдаров.
Ирина Конек трудится на кондитерской фабрике "Баян Сулу" уже 43 года.
Фото: Холдинга Байтерек
"Здесь у нас все делается вручную – скручиваем абрикос, чернослив, готовим и другие конфеты. Запариваем, варим курагу, закладываем орешки. Потом масса отстаивается, после этого идет на глазировку, а уже оттуда – в фасовочное отделение. Новеньких всегда обучаем. Коллектив у нас замечательный, дружный", – поделилась впечатлениями Ирина Конек.
Алтын Даниева работает в ТОО "Talas Investment Company" с момента его основания и сегодня возглавляет лабораторию производственной санитарии.
Фото: БРК
"В нашей лаборатории работают квалифицированные кадры. Мы тесно сотрудничаем с Каратауским технологическим колледжем: студенты проходят у нас практику, а лучших из них мы потом принимаем на работу", – отмечает Алтын Даниева.
Индира Ыскакова работает оператором фасовочной линии в карамельном цехе кондитерской фабрики "Баян Сулу".
Фото: БРК
"Тружусь здесь уже 16 лет и хочу продолжать работать дальше. На производстве я стараюсь показывать все свои способности. У нас предусмотрен соцпакет. Работа организована четко, и процесс никогда не останавливается. Фабрика растет и развивается, ассортимент обновляется 2-3 раза в год. Я горжусь тем, что наши конфеты пользуются спросом не только в Казахстане, но и за границей", – рассказала оператор цеха.
На сегодня БРК активно поддерживает предприятия, направленные на развитие обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, имеющие высокий социально-экономический эффект. Реализация проектов помогает удовлетворить растущий спрос на квалифицированных рабочих специалистов в ключевых отраслях экономики, а также способствует развитию регионов. С 2001 года при поддержке БРК реализован 141 инвестиционный проект, благодаря которым трудоустроено 34 315 человек во всех регионах страны. Продукция проектов БРК незримо присутствует в жизни каждого казахстанца: куриное мясо "Кус&Вкус", подсолнечные масла, молочная продукция, бензин экокачества, электроэнергия, интернет, легковые автомобили, объекты туризма, аэропорты, железнодорожные рельсы и колеса и многое другое.
БРК, как один из важных институтов развития в финансировании промышленности, продолжает поддерживать рабочие профессии, создавая новые возможности для их развития. В текущем году Банк планирует к запуску десять новых проектов в разных регионах республики: Алматинской, Актюбинской, Абайской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также в городах Алматы и Астана. Их реализация позволит создать 3,5 тыс. рабочих мест в пищевой и химической промышленности, энергетике, машиностроении, металлургии, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также в сфере информации и связи.