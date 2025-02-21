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Общество

Год рабочих профессий: как рабочие на заводах, поддержанных БРК, способствуют росту экономики страны

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 10:00 Фото: pixabay
2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, что подчеркивает стратегическое внимание государства к укреплению реального сектора экономики, развитию человеческого капитала и увеличению занятости населения.

Рабочие профессии – это основа индустриального Казахстана, благодаря которым страна продолжает двигаться вперед. Сварщики, водители, строители, машинисты – специалисты, чей труд способствует строительству городов, развитию инфраструктуры и укреплению экспортного потенциала страны. Объявление Года рабочих профессий – отличная возможность подчеркнуть важность специалистов, усовершенствовать условия труда и вдохновить молодежь на выбор технических специальностей.

Поддержка и развитие промышленных объектов в регионах – одна из ключевых задач АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"). За последние годы при финансовой поддержке БРК введены в эксплуатацию заводы, фабрики и инфраструктурные объекты, которые не только способствуют экономическому развитию, но и создают тысячи рабочих мест для местного населения. Реализация крупных проектов в регионах улучшает социальную инфраструктуру, повышает уровень жизни и открывает новые перспективы для молодёжи, которая выбирает рабочие профессии как стабильный и перспективный путь.

Неоценимый вклад в развитие молодых специалистов вносят и наставники – опытные специалисты, которые передают свои знания и навыки молодежи. Благодаря таким наставникам сохраняются традиции мастерства, повышается качество подготовки кадров, а молодое поколение получает уникальную возможность учиться у тех, кто на практике доказал свою компетентность.

Ернатбек Дукенбаев работает на солнечной электростанции (СЭС) "Балхаш". Житель города Балхаш присутствовал на первой выработке станции.

Фото: БРК

"Работа мне очень нравится. У меня есть внуки – они приезжали посмотреть со мной станцию. С любопытством рассматривали все вокруг, прошлись по объекту и потом сказали: "На деда будем похожи, здесь будем работать", – рассказывает работник станции.

За плечами работницы Донского горно-обогатительного комбината (ГОК) Ирины Морозовой более 30 лет стажа.

Фото: БРК

"Проработав столько лет, могу сказать, что на нашем комбинате трудятся настоящие профессионалы. Сегодняшнее поколение может гордиться, что учится у таких опытных наставников. У нас есть программы подготовки специалистов, мы постоянно обучаем кадры", – рассказывает специалист.

Нурлан Жанайдаров, молодой специалист, работает на Донском ГОКе 8 лет.

Фото: БРК

"Сегодня на Донском ГОКе трудятся более 8 тысяч человек. Среди них много молодых специалистов. Для улучшения их социального положения компания предоставляет материальную поддержку, жилье по низкой процентной ставке, организует комфортные рабочие места. В городе Хромтау также построен спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и спортивными площадками – все для того, чтобы сотрудники могли с пользой проводить свободное время", – сказал Нурлан Жанайдаров.

Ирина Конек трудится на кондитерской фабрике "Баян Сулу" уже 43 года.

Фото: Холдинга Байтерек

"Здесь у нас все делается вручную – скручиваем абрикос, чернослив, готовим и другие конфеты. Запариваем, варим курагу, закладываем орешки. Потом масса отстаивается, после этого идет на глазировку, а уже оттуда – в фасовочное отделение. Новеньких всегда обучаем. Коллектив у нас замечательный, дружный", – поделилась впечатлениями Ирина Конек.

Алтын Даниева работает в ТОО "Talas Investment Company" с момента его основания и сегодня возглавляет лабораторию производственной санитарии.

Фото: БРК

"В нашей лаборатории работают квалифицированные кадры. Мы тесно сотрудничаем с Каратауским технологическим колледжем: студенты проходят у нас практику, а лучших из них мы потом принимаем на работу", – отмечает Алтын Даниева.

Индира Ыскакова работает оператором фасовочной линии в карамельном цехе кондитерской фабрики "Баян Сулу".

Фото: БРК

"Тружусь здесь уже 16 лет и хочу продолжать работать дальше. На производстве я стараюсь показывать все свои способности. У нас предусмотрен соцпакет. Работа организована четко, и процесс никогда не останавливается. Фабрика растет и развивается, ассортимент обновляется 2-3 раза в год. Я горжусь тем, что наши конфеты пользуются спросом не только в Казахстане, но и за границей", – рассказала оператор цеха.

На сегодня БРК активно поддерживает предприятия, направленные на развитие обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, имеющие высокий социально-экономический эффект. Реализация проектов помогает удовлетворить растущий спрос на квалифицированных рабочих специалистов в ключевых отраслях экономики, а также способствует развитию регионов. С 2001 года при поддержке БРК реализован 141 инвестиционный проект, благодаря которым трудоустроено 34 315 человек во всех регионах страны. Продукция проектов БРК незримо присутствует в жизни каждого казахстанца: куриное мясо "Кус&Вкус", подсолнечные масла, молочная продукция, бензин экокачества, электроэнергия, интернет, легковые автомобили, объекты туризма, аэропорты, железнодорожные рельсы и колеса и многое другое.


БРК, как один из важных институтов развития в финансировании промышленности, продолжает поддерживать рабочие профессии, создавая новые возможности для их развития. В текущем году Банк планирует к запуску десять новых проектов в разных регионах республики: Алматинской, Актюбинской, Абайской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также в городах Алматы и Астана. Их реализация позволит создать 3,5 тыс. рабочих мест в пищевой и химической промышленности, энергетике, машиностроении, металлургии, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также в сфере информации и связи.

Айсулу Омарова
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