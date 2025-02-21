Год рабочих профессий: как рабочие на заводах, поддержанных БРК, способствуют росту экономики страны

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, что подчеркивает стратегическое внимание государства к укреплению реального сектора экономики, развитию человеческого капитала и увеличению занятости населения.

Рабочие профессии – это основа индустриального Казахстана, благодаря которым страна продолжает двигаться вперед. Сварщики, водители, строители, машинисты – специалисты, чей труд способствует строительству городов, развитию инфраструктуры и укреплению экспортного потенциала страны. Объявление Года рабочих профессий – отличная возможность подчеркнуть важность специалистов, усовершенствовать условия труда и вдохновить молодежь на выбор технических специальностей.

Поддержка и развитие промышленных объектов в регионах – одна из ключевых задач АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"). За последние годы при финансовой поддержке БРК введены в эксплуатацию заводы, фабрики и инфраструктурные объекты, которые не только способствуют экономическому развитию, но и создают тысячи рабочих мест для местного населения. Реализация крупных проектов в регионах улучшает социальную инфраструктуру, повышает уровень жизни и открывает новые перспективы для молодёжи, которая выбирает рабочие профессии как стабильный и перспективный путь.

Неоценимый вклад в развитие молодых специалистов вносят и наставники – опытные специалисты, которые передают свои знания и навыки молодежи. Благодаря таким наставникам сохраняются традиции мастерства, повышается качество подготовки кадров, а молодое поколение получает уникальную возможность учиться у тех, кто на практике доказал свою компетентность.

Ернатбек Дукенбаев работает на солнечной электростанции (СЭС) "Балхаш". Житель города Балхаш присутствовал на первой выработке станции.

Фото: БРК

"Работа мне очень нравится. У меня есть внуки – они приезжали посмотреть со мной станцию. С любопытством рассматривали все вокруг, прошлись по объекту и потом сказали: "На деда будем похожи, здесь будем работать", – рассказывает работник станции.

За плечами работницы Донского горно-обогатительного комбината (ГОК) Ирины Морозовой более 30 лет стажа.

Фото: БРК

"Проработав столько лет, могу сказать, что на нашем комбинате трудятся настоящие профессионалы. Сегодняшнее поколение может гордиться, что учится у таких опытных наставников. У нас есть программы подготовки специалистов, мы постоянно обучаем кадры", – рассказывает специалист.

Нурлан Жанайдаров, молодой специалист, работает на Донском ГОКе 8 лет.

Фото: БРК

"Сегодня на Донском ГОКе трудятся более 8 тысяч человек. Среди них много молодых специалистов. Для улучшения их социального положения компания предоставляет материальную поддержку, жилье по низкой процентной ставке, организует комфортные рабочие места. В городе Хромтау также построен спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и спортивными площадками – все для того, чтобы сотрудники могли с пользой проводить свободное время", – сказал Нурлан Жанайдаров.

Ирина Конек трудится на кондитерской фабрике "Баян Сулу" уже 43 года.