В Темиртау впервые создана площадка по переработке металлолома

Департамент по переработке Qarmet Recycling завершает строительство собственной промышленной площадки по переработке металлолома.

Новый объект площадью более 40 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию уже в текущем месяце и станет важным шагом на пути к формированию собственного производственного цикла внутри компании. Собственные инвестиции в проект составили 2 млрд тенге.

Запуск площадки открывает для компании новые производственные возможности. Теперь Qarmet сможет самостоятельно перерабатывать поступающий металлолом, минуя сторонних поставщиков. Это значительно снижает зависимость от внешнего рынка, позволяет оптимизировать затраты и выстраивать более устойчивую логистику поставок.

"На сегодняшний день завершены все основные строительные и инфраструктурные работы. Обустроена зона приема металлолома, установлены автомобильные весы, построен административно-бытовой комплекс. Закуплена и введена в эксплуатацию необходимая спецтехника, в том числе мобильный перегружатель, погрузчики и самосвалы. Установлен мощный гидравлический пресс мощностью 1 000 тонн, предназначенный для пакетирования металлолома. Также построен собственный железнодорожный путь, который напрямую соединяет площадку с конвертерным цехом и обеспечивает быструю погрузку и транспортировку переработанного металла", – рассказал директор по переработке Qarmet Сергей Малыхин.

Фото: Qarmet

Производственная мощность площадки составляет 300 тонн металла в сутки, что позволит перерабатывать до 15 000 тонн металлолома в месяц. Подразделение способно принимать лом любых партий, в том числе и от населения. Это обеспечит стабильные внутренние поставки вторичного сырья для конвертерного цеха металлургического комбината Qarmet.

Фото: Qarmet

Создание собственной площадки по переработке лома – важный шаг к повышению эффективности, экологичности и независимости производственного процесса. Новый объект станет неотъемлемой частью стратегии Qarmet по развитию устойчивой металлургии и укреплению лидерства в отрасли.