Как получить разрешение на сбор, переработку и реализацию металлолома
Выдача разрешений на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами (МИО) областей, городов республиканского значения, столицы.
Для получения государственной услуги нужно направить услугодателю (МИО) через веб-портал электронного правительства документы:
- заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
- сведения, подтверждающие оплату в бюджет разрешительного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;
- сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя РК, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства;
- документы о соответствии услугополучателя разрешительным требованиям, установленным приказом министра промышленности и строительства РК "Об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им при выдаче разрешений второй категории для осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов" (за исключением документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем).
При подаче всех необходимых документов через портал в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты получения результата государственной услуги.
Работник канцелярии услугодателя осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления и направляет ответственному исполнителю.
Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных услугополучателем документов проверяет их полноту и срок действия.
В случае представления услугополучателем полного пакета документов, ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие разрешительным требованиям и в течение двух рабочих дней направляет запрос на согласование в государственные органы, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.
Государственные органы на основании запроса услугодателя в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса направляют услугодателю ответ о результатах рассмотрения.
В случае непредставления государственными органами ответа в течение указанного срока выдача разрешения считается согласованной.
Основаниями для отказа в оказании госуслуги могут стать:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 июля 2024 "Об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им при выдаче разрешений второй категории для осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов";
- отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.
- отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги заявителя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.
По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Услуга оказывается платно. Размер оплаты составляет 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). Оплата за получение разрешения осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, либо через платежный шлюз электронного правительства.
Приказ вводится в действие с 10 октября 2024 года.
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