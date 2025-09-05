Шантаж на тарелке: как соцсети превращаются в инструмент вымогательства у ресторанов Казахстана

Zakon.kz выяснил подробности новой схемы давления на бизнес, которая набирает обороты в казахстанском ресторанном сегменте. Все чаще владельцы заведений сталкиваются с ситуацией, когда возмущенные клиенты публикуют эмоциональные посты о найденных посторонних предметах в еде.

Истории, сопровождаемые броскими заголовками, молниеносно набирают охваты в соцсетях. Следом — требования: перевести деньги в обмен на удаление публикации и прекращение информационной атаки.

По словам представителей ресторанного рынка, размер подобных требований может достигать 500 тысяч тенге.

Схема строится по одинаковому принципу: клиент делает заказ через доставку, после чего в социальных сетях появляется публикация или видеоролик с претензиями. Чаще всего конкретные доказательства отсутствуют, однако информационный резонанс создает давление на бизнес. На этом фоне владельцам заведения предлагается "урегулировать вопрос" финансовым путем.

Подобные материалы быстро распространяются в соцсетях и нередко становятся инструментом для блогеров и начинающих тиктокеров, которые используют их для привлечения внимания и увеличения аудитории.

Фото: Threads

В качестве примера рестораторы приводят случай, когда один из пользователей заявил, что обнаружил в доставленном заказе металлический шуруп. Сообщение вызвало активное обсуждение: часть аудитории критиковала заведение, другие предполагали, что речь могла идти о провокации.

В сети Salam Bro сообщили, что также сталкивались с подобными ситуациями.

По словам представителей компании, процесс выдачи заказов фиксируется на камеры наблюдения, что позволяет отслеживать его на каждом этапе. В заведении утверждают, что на видеозаписях отсутствуют случаи попадания посторонних предметов в блюда. При этом, по их информации, клиенты, которые заявляют о таких инцидентах, в большинстве случаев отказывались от медицинской экспертизы, ограничиваясь денежными требованиями.

В компании отмечают, что у них действует система контроля качества: ингредиенты проходят подготовку и маркировку, а сотрудники перед сменой — санитарные процедуры. Также соблюдаются требования личной гигиены, включая использование перчаток и защитных головных уборов.

Фото: Threads

Что говорит закон

Юристы напоминают:

Вымогательство — требование передачи чужого имущества, прав на него или совершения иных действий имущественного характера под угрозой (в том числе распространения порочащих сведений, шантажа). Ответственность предусмотрена ст. 194 УК РК: санкции варьируются от штрафов до лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах срок может достигать 15 лет с конфискацией имущества.

Мошенничество — завладение чужим имуществом или правами на него путем обмана или злоупотребления доверием. Ответственность установлена ст. 190 УК РК, включая положения о кибермошенничестве. Наказание зависит от состава и размера ущерба — от штрафов до значительных сроков лишения свободы. Фактически публикация бездоказательных обвинений в соцсетях может обернуться не только репутационным скандалом, но и уголовным делом против автора.

Почему это опасно

