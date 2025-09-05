#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Экономика и бизнес

Шантаж на тарелке: как соцсети превращаются в инструмент вымогательства у ресторанов Казахстана

Новый способ вымогательства, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 08:00 Фото: pexels
Zakon.kz выяснил подробности новой схемы давления на бизнес, которая набирает обороты в казахстанском ресторанном сегменте. Все чаще владельцы заведений сталкиваются с ситуацией, когда возмущенные клиенты публикуют эмоциональные посты о найденных посторонних предметах в еде.

Истории, сопровождаемые броскими заголовками, молниеносно набирают охваты в соцсетях. Следом — требования: перевести деньги в обмен на удаление публикации и прекращение информационной атаки.

По словам представителей ресторанного рынка, размер подобных требований может достигать 500 тысяч тенге.

Схема строится по одинаковому принципу: клиент делает заказ через доставку, после чего в социальных сетях появляется публикация или видеоролик с претензиями. Чаще всего конкретные доказательства отсутствуют, однако информационный резонанс создает давление на бизнес. На этом фоне владельцам заведения предлагается "урегулировать вопрос" финансовым путем.

Подобные материалы быстро распространяются в соцсетях и нередко становятся инструментом для блогеров и начинающих тиктокеров, которые используют их для привлечения внимания и увеличения аудитории.

Фото: Threads

В качестве примера рестораторы приводят случай, когда один из пользователей заявил, что обнаружил в доставленном заказе металлический шуруп. Сообщение вызвало активное обсуждение: часть аудитории критиковала заведение, другие предполагали, что речь могла идти о провокации.

В сети Salam Bro сообщили, что также сталкивались с подобными ситуациями.

По словам представителей компании, процесс выдачи заказов фиксируется на камеры наблюдения, что позволяет отслеживать его на каждом этапе. В заведении утверждают, что на видеозаписях отсутствуют случаи попадания посторонних предметов в блюда. При этом, по их информации, клиенты, которые заявляют о таких инцидентах, в большинстве случаев отказывались от медицинской экспертизы, ограничиваясь денежными требованиями.

В компании отмечают, что у них действует система контроля качества: ингредиенты проходят подготовку и маркировку, а сотрудники перед сменой — санитарные процедуры. Также соблюдаются требования личной гигиены, включая использование перчаток и защитных головных уборов.

Фото: Threads

Что говорит закон

Юристы напоминают:

  • Вымогательство — требование передачи чужого имущества, прав на него или совершения иных действий имущественного характера под угрозой (в том числе распространения порочащих сведений, шантажа). Ответственность предусмотрена ст. 194 УК РК: санкции варьируются от штрафов до лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах срок может достигать 15 лет с конфискацией имущества.
  • Мошенничество — завладение чужим имуществом или правами на него путем обмана или злоупотребления доверием. Ответственность установлена ст. 190 УК РК, включая положения о кибермошенничестве. Наказание зависит от состава и размера ущерба — от штрафов до значительных сроков лишения свободы.

Фактически публикация бездоказательных обвинений в соцсетях может обернуться не только репутационным скандалом, но и уголовным делом против автора.


Почему это опасно


Фото: Threads

Подобные схемы подрывают доверие к заведениям, бьют по репутации и финансовой устойчивости, а в итоге отражаются на экономике. Каждый скандал — риск потерять не только клиентов, но и рабочие места для сотрудников.


В условиях цифровой эпохи, когда одно видео может за часы уничтожить репутацию, для ресторанов главным щитом остаются прозрачные процессы и правовые механизмы защиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего
Экономика и бизнес
15:52, 04 сентября 2025
Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Экономика и бизнес
10:57, 03 сентября 2025
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета
Экономика и бизнес
10:49, 03 сентября 2025
Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: