Инфляционный шторм: Казахстан перед угрозой роста цен в 2025 году

Казахстан сталкивается с непростой экономической реальностью: инфляция набирает обороты, создавая вызовы для потребителей и бизнеса. Судя по всему, страна находится на пороге значительных изменений в ценовой политике, которые окажут долгосрочное влияние на экономику, - сообщает Zakon.kz.

Applied Economics Research Centre (AERC) выпустил очередной аналитический отчет с прогнозом на первые три месяца 2025 года. Согласно мнению аналитиков, инфляция в Казахстане останется на высоком уровне.

Январь 2025: Неожиданный скачок инфляции

Январь 2025 года стал тревожным сигналом для казахстанской экономики. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, месячная инфляция взлетела до 1,1%, превысив прогнозы AERC в 0,85%. Годовая инфляция достигла 8,9%, также превзойдя ожидания. Этот скачок стал самым высоким с марта 2024 года, что вызывает обеспокоенность среди экономистов и аналитиков.

Специалисты центра в своих предыдущих отчетах предупреждали о возможном влиянии внутренних факторов декабря, таких как рост денежной базы и ослабление национальной валюты, на январскую инфляцию. Как отмечается в анализе:

"AERC в предыдущем обзоре отмечал, что внутренние факторы декабря, в частности всплеск денежной базы и денежной массы, а также ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, окажут значимое негативное влияние на январскую инфляцию". AERC

Эти прогнозы, к сожалению, подтвердились, и теперь страна сталкивается с последствиями.

Февраль 2025: Пересмотр оценок

Оценки инфляции на февраль 2025 года были пересмотрены в сторону повышения. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,7%, а месячная – 0,93%. Несмотря на это, ожидается снижение ИПЦ по сравнению с январем.

Прогнозы на будущее: март и апрель 2025

Анализируя текущую ситуацию, AERC прогнозирует, что в апреле месячная инфляция снизится до 0,88%, а годовая составит 9,33%. Однако, корректировка оценок на февраль повлияла на мартовский прогноз. Теперь ожидается, что годовая инфляция в марте достигнет 8,97%, а месячная – 0,9%.

Эти изменения не меняют общего тренда: ожидается, что с марта годовая инфляция продолжит расти, хотя месячная инфляция может снизиться. Ускорение годовой инфляции в марте объясняется низкой базой прошлого года. Как говорится в отчете:

"Ускорение годовой инфляции в марте ожидается на фоне низкой базы прошлого года (низкого значения инфляции в марте 2024 года)". AERC

Анализ по категориям товаров и услуг

В январе 2025 года наблюдался рост инфляции по всем категориям товаров и услуг. Особенно выделяется рост цен на платные услуги, который с ноября 2023 года продолжает опережать общий ИПЦ. Годовая инфляция продовольственных товаров также выросла, что вызывает особую тревогу, учитывая их важность для потребительской корзины.

Фото: aerc.org.kz

Влияние курса USD/KZT

Курс национальной валюты также играет важную роль в инфляционных процессах. В январе средний курс USD/KZT составил 524,67 тенге за доллар США, что на 1% выше, чем в декабре. Однако, со второй половины месяца тенге начал укрепляться, и к 20 февраля курс приблизился к 500 тенге за доллар.

Внутренние и внешние факторы

Внутренние факторы, такие как объем валютных операций Национального банка и динамика денежной массы, оказывают значительное влияние на инфляцию. Внешние факторы, такие как инфляция в России и Еврозоне, а также динамика индекса ФАО, также играют важную роль. Влияние инфляции в России стоит упомянуть отдельно. Годовая инфляция в январе в РФ достигла 9,92%. Учитывая, что Россия является крупнейшим импортером в Казахстан, это оказывает прямое давление на цены в стране.

Подводя итоги, эксперты отмечают, что Казахстан находится в сложной экономической ситуации, и инфляция остается одной из главных проблем. Для стабилизации цен необходимо принимать комплексные меры, учитывая как внутренние, так и внешние факторы.

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