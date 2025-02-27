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Финансы

Инфляционный шторм: Казахстан перед угрозой роста цен в 2025 году

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
Казахстан сталкивается с непростой экономической реальностью: инфляция набирает обороты, создавая вызовы для потребителей и бизнеса. Судя по всему, страна находится на пороге значительных изменений в ценовой политике, которые окажут долгосрочное влияние на экономику, - сообщает Zakon.kz.

Applied Economics Research Centre (AERC) выпустил очередной аналитический отчет с прогнозом на первые три месяца 2025 года. Согласно мнению аналитиков, инфляция в Казахстане останется на высоком уровне.

Январь 2025: Неожиданный скачок инфляции

Январь 2025 года стал тревожным сигналом для казахстанской экономики. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, месячная инфляция взлетела до 1,1%, превысив прогнозы AERC в 0,85%. Годовая инфляция достигла 8,9%, также превзойдя ожидания. Этот скачок стал самым высоким с марта 2024 года, что вызывает обеспокоенность среди экономистов и аналитиков.

Специалисты центра в своих предыдущих отчетах предупреждали о возможном влиянии внутренних факторов декабря, таких как рост денежной базы и ослабление национальной валюты, на январскую инфляцию. Как отмечается в анализе:

"AERC в предыдущем обзоре отмечал, что внутренние факторы декабря, в частности всплеск денежной базы и денежной массы, а также ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, окажут значимое негативное влияние на январскую инфляцию".AERC

Эти прогнозы, к сожалению, подтвердились, и теперь страна сталкивается с последствиями.

Февраль 2025: Пересмотр оценок

Оценки инфляции на февраль 2025 года были пересмотрены в сторону повышения. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,7%, а месячная – 0,93%. Несмотря на это, ожидается снижение ИПЦ по сравнению с январем.

Прогнозы на будущее: март и апрель 2025

Анализируя текущую ситуацию, AERC прогнозирует, что в апреле месячная инфляция снизится до 0,88%, а годовая составит 9,33%. Однако, корректировка оценок на февраль повлияла на мартовский прогноз. Теперь ожидается, что годовая инфляция в марте достигнет 8,97%, а месячная – 0,9%.

Эти изменения не меняют общего тренда: ожидается, что с марта годовая инфляция продолжит расти, хотя месячная инфляция может снизиться. Ускорение годовой инфляции в марте объясняется низкой базой прошлого года. Как говорится в отчете:

"Ускорение годовой инфляции в марте ожидается на фоне низкой базы прошлого года (низкого значения инфляции в марте 2024 года)". AERC

Анализ по категориям товаров и услуг

В январе 2025 года наблюдался рост инфляции по всем категориям товаров и услуг. Особенно выделяется рост цен на платные услуги, который с ноября 2023 года продолжает опережать общий ИПЦ. Годовая инфляция продовольственных товаров также выросла, что вызывает особую тревогу, учитывая их важность для потребительской корзины.

Фото: aerc.org.kz

Влияние курса USD/KZT

Курс национальной валюты также играет важную роль в инфляционных процессах. В январе средний курс USD/KZT составил 524,67 тенге за доллар США, что на 1% выше, чем в декабре. Однако, со второй половины месяца тенге начал укрепляться, и к 20 февраля курс приблизился к 500 тенге за доллар.

Внутренние и внешние факторы

Внутренние факторы, такие как объем валютных операций Национального банка и динамика денежной массы, оказывают значительное влияние на инфляцию. Внешние факторы, такие как инфляция в России и Еврозоне, а также динамика индекса ФАО, также играют важную роль. Влияние инфляции в России стоит упомянуть отдельно. Годовая инфляция в январе в РФ достигла 9,92%. Учитывая, что Россия является крупнейшим импортером в Казахстан, это оказывает прямое давление на цены в стране.

Подводя итоги, эксперты отмечают, что Казахстан находится в сложной экономической ситуации, и инфляция остается одной из главных проблем. Для стабилизации цен необходимо принимать комплексные меры, учитывая как внутренние, так и внешние факторы. 

Ранее мы рассказали, чем опасна продовольственная инфляция, и какие риски она несет простым гражданам Казахстана. 

Андрей Валентинов
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