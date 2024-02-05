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Алматинская область вышла на первое место по объему инвестиций в пищевую промышленность

инвестиции Фото: Zakon.kz
Алматинская область на первом месте по объему инвестиций в пищевую промышленность. По словам первого руководителя региона, Марата Султангазиева, за 2023 год объем инвестиций в этот сектор возрос на 1,8 раза, что составило более 30% от общего объема инвестиций по стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 12 месяцев прошлого года, общий объем инвестиций в основной капитал в Алматинской области достиг впечатляющей суммы в 705,3 млрд тенге.

"С учетом этого показателя, регион занял четвертое место в стране по объему инвестиций в обрабатывающую промышленность, превысив более чем 129,8 млрд тенге. Особенно важно отметить, что 36% из этой суммы были направлены на производство продуктов питания. Эти данные свидетельствуют о привлекательности и перспективах пищевого сектора для инвесторов в регионе", – рассказал Марат Султангазиев.

В ходе выступления Марат Султангазиев рассказал о развитии агропромышленного комплекса региона. По его словам, наблюдается систематический рост инвестиционных вложений. По плану на 2023 год, в рамках Дорожной карты развития Алматинской области успешно реализовано 13 инвестиционных проектов за счет частных инвестиций, общей суммой 49,3 млрд тенге. Это привело к созданию 608 рабочих мест, что превысило план на 112,4%.


"В результате реализации инвестиционных проектов в 2023 году производство мяса птицы, молока и мяса выросло на соответственно 8,7 тысячи тонн, 20,8 тыс. тонн и 4,3 тыс. тонн. Среди важных проектов, завершенных в прошлом году, следует отметить строительство птицефабрики "Прима-кұс" с планами по наращиванию производства до 100 тыс. тонн мяса птицы ежегодно к 2025 году, а также возведение комплекса по заморозке и хранению фруктов и овощей компании "FROSCO" и расширение тепличного комплекса "Shakh Eco Food", – сообщил аким области.

В завершении Марат Султангазиев рассказал о задачах на 2024 год. Он отметил, что в текущем году запланирована реализация 26 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций в 141,8 млрд тенге и созданием 1279 рабочих мест.

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