Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего

В Карагандинской области с начала года произведено промышленной продукции на 2,7 трлн тенге (рост 7,3%). По объемам обрабатывающей промышленности регион занимает лидирующие позиции в стране. В этом секторе работает большинство предприятий области – порядка 800 из 941, сообщает Zakon.kz.

"Развитие экономики Карагандинской области показывает стабильный рост, обеспечивая своевременное и качественное исполнение задач главы государства, обозначенных в Посланиях народу Казахстана. Ежегодно наращиваются объемы во всех отраслях экономики. Основными из них является промышленность и в первую очередь обрабатывающий сектор. В регионе производится весь коксующийся уголь страны, треть энергетического угля, значительная часть цветных и драгоценных металлов, а также 100% плоского проката. Это основа промышленной мощи региона и страны в целом. В результате область вносит значительную долю в развитие экономики, занимая четвертое место по объему в ВВП страны", – сказал заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Как заявил спикер, в перспективе область стремится стать центром по производству средне- и высокотехнологичных продуктов обрабатывающей промышленности, связанных с ним сервисных секторов, предпринимательства с высоким транзитным потенциалом.

Отмечается, что экономический рост достигается благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. В частности, для поддержки новых проектов промышленности используются все инструменты государственной поддержки: подведение недостающих инженерных коммуникаций для новых проектов, льготное кредитование и др.

"Благодаря государственной поддержке бизнес-инициатив рост объемов инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 64% к уровню предыдущего года и достиг порядка 1,5 трлн тенге. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2025 году планируем привлечь свыше 1,5 трлн тенге инвестиций, из них 50% в промышленности. Наша задача – обеспечивать устойчивый рост промышленного производства, привлекать качественные инвестиции и готовить кадры, которые нужны предприятиям региона", – сообщил Әлібек Әлденей.

Как озвучено на брифинге, в настоящее время в области сформирован пул из 120 инвестиционных проектов на 4,5 трлн тенге с созданием более 20 тыс. новых рабочих мест. В этом году запланирована реализация 29 инвестиционных проектов, из которых 15 – в промышленности и сфере обработки.

Уже введен в эксплуатацию завод горячего цинкования. Начато производство телевизоров и стиральных машин марки Samsung. До конца года ожидается запуск новых проектов по производству стальных прямошовных труб, алюминиевых радиаторов и кремнистых сплавов. Завершится строительство ветроэлектростанции мощностью 150 МВт.

На брифинге также рассказали о развитии машиностроения в регионе. С начала года в области произведено 1400 автобусов и спецтехники. На индустриальной зоне Saran начато строительство завода по выпуску грузовой техники бренда HOWO. Проект направлен на снижение зависимости от импорта тяжелой техники. Его реализация обеспечит около тысячи новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод будет выпускать до 10 тыс. единиц техники в год.

Фото: акимат Карагандинской области

Отмечается, что ИЗ Saran, так же как и СЭЗ "Сарыарка" стали драйверами роста экономики. Кроме того, в области идет строительство трех малых промышленных зон для размещения субъектов малого и среднего бизнеса общей площадью 50 тыс. квадратных метров.

В области действует центр обслуживания инвесторов. Чтобы оперативно решать имеющиеся вопросы, работает инвестиционный штаб под председательством акима области.

Внимание уделяется и подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Для этого в колледжах открывают новые востребованные специальности и развивают дуальное обучение.

"К примеру, в Сарани два колледжа перешли на новые стандарты обучения, взаимодействуя с промышленными предприятиями. На базе Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа открыты новые профессии по резинотехническому производству и производству шин. Ведется подготовка и по сопутствующим специальностям. Планируется открытие таких специальностей, как "маляр автотранспортных средств" и "автомобилестроение", – сообщил Әлібек Әлденей.