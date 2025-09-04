#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Экономика и бизнес

Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего

Экономика Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:52 Фото: региональная служба коммуникаций
В Карагандинской области с начала года произведено промышленной продукции на 2,7 трлн тенге (рост 7,3%). По объемам обрабатывающей промышленности регион занимает лидирующие позиции в стране. В этом секторе работает большинство предприятий области – порядка 800 из 941, сообщает Zakon.kz.
"Развитие экономики Карагандинской области показывает стабильный рост, обеспечивая своевременное и качественное исполнение задач главы государства, обозначенных в Посланиях народу Казахстана. Ежегодно наращиваются объемы во всех отраслях экономики. Основными из них является промышленность и в первую очередь обрабатывающий сектор. В регионе производится весь коксующийся уголь страны, треть энергетического угля, значительная часть цветных и драгоценных металлов, а также 100% плоского проката. Это основа промышленной мощи региона и страны в целом. В результате область вносит значительную долю в развитие экономики, занимая четвертое место по объему в ВВП страны", – сказал заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Как заявил спикер, в перспективе область стремится стать центром по производству средне- и высокотехнологичных продуктов обрабатывающей промышленности, связанных с ним сервисных секторов, предпринимательства с высоким транзитным потенциалом.

Отмечается, что экономический рост достигается благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. В частности, для поддержки новых проектов промышленности используются все инструменты государственной поддержки: подведение недостающих инженерных коммуникаций для новых проектов, льготное кредитование и др.

"Благодаря государственной поддержке бизнес-инициатив рост объемов инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 64% к уровню предыдущего года и достиг порядка 1,5 трлн тенге. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2025 году планируем привлечь свыше 1,5 трлн тенге инвестиций, из них 50% в промышленности. Наша задача – обеспечивать устойчивый рост промышленного производства, привлекать качественные инвестиции и готовить кадры, которые нужны предприятиям региона", – сообщил Әлібек Әлденей.

Как озвучено на брифинге, в настоящее время в области сформирован пул из 120 инвестиционных проектов на 4,5 трлн тенге с созданием более 20 тыс. новых рабочих мест. В этом году запланирована реализация 29 инвестиционных проектов, из которых 15 – в промышленности и сфере обработки.

Уже введен в эксплуатацию завод горячего цинкования. Начато производство телевизоров и стиральных машин марки Samsung. До конца года ожидается запуск новых проектов по производству стальных прямошовных труб, алюминиевых радиаторов и кремнистых сплавов. Завершится строительство ветроэлектростанции мощностью 150 МВт.

На брифинге также рассказали о развитии машиностроения в регионе. С начала года в области произведено 1400 автобусов и спецтехники. На индустриальной зоне Saran начато строительство завода по выпуску грузовой техники бренда HOWO. Проект направлен на снижение зависимости от импорта тяжелой техники. Его реализация обеспечит около тысячи новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод будет выпускать до 10 тыс. единиц техники в год.

Фото: акимат Карагандинской области

Отмечается, что ИЗ Saran, так же как и СЭЗ "Сарыарка" стали драйверами роста экономики. Кроме того, в области идет строительство трех малых промышленных зон для размещения субъектов малого и среднего бизнеса общей площадью 50 тыс. квадратных метров.

В области действует центр обслуживания инвесторов. Чтобы оперативно решать имеющиеся вопросы, работает инвестиционный штаб под председательством акима области.

Внимание уделяется и подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Для этого в колледжах открывают новые востребованные специальности и развивают дуальное обучение.

"К примеру, в Сарани два колледжа перешли на новые стандарты обучения, взаимодействуя с промышленными предприятиями. На базе Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа открыты новые профессии по резинотехническому производству и производству шин. Ведется подготовка и по сопутствующим специальностям. Планируется открытие таких специальностей, как "маляр автотранспортных средств" и "автомобилестроение", – сообщил Әлібек Әлденей.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Экономика и бизнес
10:57, 03 сентября 2025
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета
Экономика и бизнес
10:49, 03 сентября 2025
Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
Экономика и бизнес
09:50, 03 сентября 2025
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: