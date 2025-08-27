К предпринимателям Казахстана обратились с важным предупреждением

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сегодня заявили о выявленных фактах использования поддельных интернет-ресурсов, имитирующих официальный государственный сайт eokno.gov.kz, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, недобросовестные лица создали поддельный сайт с похожим доменным именем (eoknogov.kz), где распространяются фиктивные сертификаты и декларации соответствия с QR-кодами.

"Указанные ресурсы не имеют отношения к официальным государственным системам и вводят граждан и бизнес в заблуждение. В связи с этим обращаем внимание всех предпринимателей и потребителей на необходимость проявлять особую бдительность при проверке документов и использовании государственных онлайн-сервисов. Достоверные сведения о сертификатах и декларациях соответствия размещаются исключительно на официальном ресурсе: eokno.gov.kz, techreg.gov.kz", – говорится в обращении, распространенном 27 августа 2025 года.

Также гражданам и предпринимателям комитет настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять информацию только через официальные источники, и при малейших сомнениях следует воздержаться от использования сомнительных сайтов и документов.

"В соответствии с действующим законодательством сертификаты и декларации о соответствии вправе оформлять и выдавать аккредитованные органы по подтверждению соответствия. Актуальная информация о субъектах аккредитации размещена на сайте: nca.kz". Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК

