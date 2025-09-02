#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Открытие мастерских Лу Баня: казахстанцы смогут работать в Китае

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 06:54 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах бизнес-форума в Пекине 2 сентября 2025 года рассказал, какие возможности дают мастерские Лу Баня, церемония открытия которых состоялась в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил об открытии второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Первая – в Восточно-Казахстанской области для подготовки кадров для обслуживания китайских электромобилей и автопилотирования, в Астане будут готовить специалистов по беспилотным летательным аппаратам, а в Алматы – по робототехнике и внедрению ИИ в транспортной системе.

"Казахстанцы, которые будут учиться в этих мастерских, получат такие же сертификаты – это будет признанное образование (в Китае – Прим. ред.). Сейчас в мастерской Усть-Каменогорска учатся 500 человек, а в целом – несколько тысяч человек (планируется охватить обучением – Прим. ред.) в год", – добавил министр.

По его словам, мастерские Лу Баня – это прикладные инжениринговые центры для подготовки специалистов для автопилотирования, "умных" технологий в транспорте и внедрения искусственного интеллекта в различные сферы.

"Сегодня будет подписано Соглашение о признании Восточно-Казахстанского технического университета авторизированным сертификационным центром, то есть теперь любые специалисты, которые необходимы для обслуживания китайских электромобилей и автомобилей должны будут проходить сертификацию только в Казахстане. Мы таким образом становится сертификационным центром для всего региона и это очень большое достижение и подготовка, переподготовка и сертификация технических специалистов тоже теперь будет проходить в Казахстане", – подчеркнул министр.

30 августа 2025 года по итогам переговоров на высшем уровне с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
