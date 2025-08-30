В Казахстане открыли мастерские Лу Баня
Фото: Акорда
По итогам переговоров на высшем уровне с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Проект реализован в рамках поручения главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Баня с целью практикоориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.
Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья – в Академии логистики и транспорта в Алматы.
Фото: Акорда
Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.
Ранее мы сообщали о том, что Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
