События

Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:58 Фото: akorda.kz
В рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине 2 сентября 2025 года состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства отметил, что открытие Центра является очень значимым для духовной жизни двух народов.

"Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту. Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура – это золотой мост, объединяющий различные народы", – приводит Акорда слова президента.

Он сообщил, что в прошлом году в Астане открылся филиал Пекинского университета языка и культуры.

В рамках нынешнего визита главы государства в КНР в Казахстане были запущены вторая и третья мастерские Лу Баня.

"Сегодня казахско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться. Мы вступили во второе "золотое 30-летие" двустороннего сотрудничества. Ежегодно успешно проводятся встречи и переговоры на высшем уровне. Растет объем взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг 44 миллиардов долларов, это самый высокий показатель в истории. Ожидаем, что положительная динамика во взаимной торговле сохранится и в этом году. Хочу также отметить весьма плодотворные отношения в инвестиционной сфере. Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что позиции наших стран по международным вопросам во многом совпадают. Это еще раз доказывает, что Казахстан и Китай – вечные стратегические партнеры. Это отвечает национальным интересам наших народов", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе нынешнего визита китайская сторона проявила гостеприимство и оказала теплый прием делегации Казахстана.

"Считаю, что мой официальный визит был успешным и результативным. Мы с председателем КНР Си Цзиньпином провели содержательные и весьма плодотворные переговоры. Достигнуты договоренности о развитии сотрудничества двух стран в различных областях. Мы с большой уверенностью смотрим на будущее отношений между Казахстаном и Китаем", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост.

"В стране реализуются масштабные экономические проекты. В этом году мы планируем довести объем ВВП до 300 миллиардов долларов. В числе наших приоритетов – развитие транспортно-логистического сектора, сельского хозяйства, энергетики, обрабатывающей промышленности, а также внедрение искусственного интеллекта. Для выполнения этих масштабных задач Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Китаем. Духовно-культурные связи между Великой степью и Великим Китаем никогда не прерывались. Очень важная задача – сохранить и приумножить их. Убежден, что особую роль в этом деле сыграет Центр национальной культуры, призванный популяризировать богатое наследие и самобытные традиции казахского народа. Центр также станет площадкой, на которой молодежь двух стран получает передовые знания и обменивается созидательными идеями", – сообщил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что духовность – это отражение мировоззрения, образа жизни и внутреннего мира каждого народа. Поэтому он подчеркнул, что центр, пропагандирующий самобытную культуру нашей страны, несомненно, будет способствовать укреплению взаимного уважения и сближению казахского и китайского народов.

"В Китае говорят: "Один цветок не делает весну, она приходит тогда, когда распускаются все цветы". Разные культуры, идеи и цивилизации обретают подлинную силу только тогда, когда обогащают друг друга во взаимном обмене и гармоничном сосуществовании, открывая путь к развитию и процветанию человечества. Сегодняшнее открытие Культурного центра Казахстана в Пекине – яркое воплощение этих ценностей", – отметил президент.


Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
