Экономика и бизнес

Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса 3 сентября 2025 года на пленарном заседании приняли в работу законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила депутат палаты Татьяна Савельева, законопроектом предусмотрены объемы трансфертов в регионах. Регионы будут получать субвенции из республиканского бюджета.

"Согласно законопроекту, в 2026 и 2027 годах субвенционных регионов 17 и три донора – Атырауская область, Алматы и Астана. В 2028 году 15 субвенционных регионов и четыре донора, включая Мангистаускую область. А Павлодарская область станет самодостаточной, не требующей субвенций из республиканского бюджета", – сказала Татьяна Савельева.

Ранее мы писали, что затраты из Нацфонда превысили поступления в два раза.

Азамат Сыздыкбаев
