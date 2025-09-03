Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Депутаты Мажилиса 3 сентября 2025 года на пленарном заседании приняли в работу законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила депутат палаты Татьяна Савельева, законопроектом предусмотрены объемы трансфертов в регионах. Регионы будут получать субвенции из республиканского бюджета. "Согласно законопроекту, в 2026 и 2027 годах субвенционных регионов 17 и три донора – Атырауская область, Алматы и Астана. В 2028 году 15 субвенционных регионов и четыре донора, включая Мангистаускую область. А Павлодарская область станет самодостаточной, не требующей субвенций из республиканского бюджета", – сказала Татьяна Савельева. Ранее мы писали, что затраты из Нацфонда превысили поступления в два раза.

