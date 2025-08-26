Нацфонд под давлением: затраты превысили поступления в два раза

За первые семь месяцев 2025 года траты из Национального фонда РК превысили поступления в два раза: изъятия составили 3,5 трлн тенге, в то время как доходы – всего 1,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Тревожный симптом

Эта ситуация ставит под сомнение достижение заявленной цели по увеличению активов фонда до 100 млрд долларов к 2029 году.

Основной причиной такого разрыва стало резкое сокращение доходов Нацфонда, в первую очередь, из-за слабой сырьевой конъюнктуры и снижения цен на нефть. Как отмечают аналитики Finprom, поступления в фонд за январь-июль 2025 года упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корпоративный налог, один из ключевых источников дохода, по данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), также сократился на 17,9%.

Все дело усугубляется отрицательным инвестиционным доходом, который за семь месяцев 2025 года составил минус 584,5 млрд тенге, в отличие от положительного результата в 464,4 млрд тенге годом ранее.

Параллельно со снижением доходов наблюдается увеличение расходов из Нацфонда. За первые семь месяцев 2025 года они выросли на 16,4% и составили 3,5 трлн тенге. Основной прирост обеспечили целевые трансферты, объем которых увеличился на 47,6%, до 1,5 трлн тенге. Также значительно выросли расходы на управление фондом и аудит.

Фото: Zakon.kz

Но есть и позитив

Несмотря на общую негативную динамику, в структуре доходов Нацфонда есть и положительные моменты. Значительно выросли неналоговые поступления, в частности:

поступления по искам о возмещении вреда от природопользователей выросли в 30 раз, составив более 9,9 млрд тенге;

доходы от продажи земель сельскохозяйственного назначения увеличились до 1,1 млрд тенге с 32 млн тенге годом ранее.

Отдельного внимания заслуживает программа "Национальный фонд – детям", которая демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году сумма, начисленная детям, достигла 889 млн долларов, а к концу года ожидается, что общий объем накопленных средств составит 1,5 млрд долларов. Это важная социальная инициатива, которая обеспечивает финансовую поддержку для молодежи, в первую очередь для улучшения жилищных условий или оплаты образования. По данным на 1 августа 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму 16,51 млн долларов – средства перевели для зачисления на банковские счета заявителей.

Прогноз на будущее

Эксперты, кстати, пока не видят в увеличениях трат Нацфонда чего-то критического. И все же в условиях сложившейся ситуации специалисты АФК призывают к жесткому контролю за динамикой расходов и их эффективностью. Они рекомендуют следовать 24 "принципам Сантьяго", которые включают повышение прозрачности, проведение независимого аудита и внедрение передового мирового опыта в управлении фондом.

Хотя текущая фискальная ситуация требует пристального внимания, некоторые факторы могут способствовать стабилизации. Высокий рост ВВП Казахстана (+6,3% за первое полугодие 2025 года), увеличение налоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты, а также рост цен на золото создают предпосылки для улучшения финансового положения в будущем.