#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Экономика и бизнес

Что будет играть ключевую роль в мировой энергетике, рассказал Касым-Жомарт Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:25 Фото: akorda.kz
Выступая 5 сентября 2025 года на торжественной церемонии в Акорде, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики.

"На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана. Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, необходимо обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения, прежде всего, в строительстве электростанций.

"Как известно, уголь занимает около 70% в энергобалансе Казахстана, наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а, напротив, следует эффективно использовать его".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана высказался о своем недавнем визите в Китай. Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Шантаж на тарелке: как соцсети превращаются в инструмент вымогательства у ресторанов Казахстана
Экономика и бизнес
08:00, Сегодня
Шантаж на тарелке: как соцсети превращаются в инструмент вымогательства у ресторанов Казахстана
Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего
Экономика и бизнес
15:52, 04 сентября 2025
Промышленная мощь и новые кадры: как Карагандинская область формирует экономику будущего
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Экономика и бизнес
10:57, 03 сентября 2025
Казахстан и Китай расширяют технологическое партнерство в металлургии с участием Qarmet
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: