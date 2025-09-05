Что будет играть ключевую роль в мировой энергетике, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Выступая 5 сентября 2025 года на торжественной церемонии в Акорде, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики.

"На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана. Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, необходимо обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения, прежде всего, в строительстве электростанций.

"Как известно, уголь занимает около 70% в энергобалансе Казахстана, наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а, напротив, следует эффективно использовать его". Касым-Жомарт Токаев

